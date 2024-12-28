https://ria.ru/20241228/bijsk-1991870891.html

Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29

Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29 - РИА Новости, 28.12.2024

Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29

Количество столкнувшихся под Бийском в Алтайском крае автомобилей выросло с 9 до 29, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции по региону. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:53:00+03:00

2024-12-28T14:53:00+03:00

2024-12-28T17:05:00+03:00

происшествия

авто

алтайский край

гибдд мвд рф

chevrolet

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991879213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9069c343ffc98c0963947b790bc38ac7.jpg

БАРНАУЛ, 28 дек – РИА Новости. Количество столкнувшихся под Бийском в Алтайском крае автомобилей выросло с 9 до 29, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции по региону. "Количество автомобилей, которым причинен материальный ущерб в аварии под Бийском в Алтайском крае, по последним данным, составляет 29", - отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что на трассе "Барнаул-Бийск" при подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva стукнул впереди идущий автомобиль, последующие водители также не учли дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами. Образовалась пробка, работают сотрудники ГАИ. Ситуация осложняется плохими погодными условиями, авария произошла незадолго до перекрытия трассы "Барнаул-Бийск" для всех видов транспорта. На месте создан пункт обогрева.

https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html

https://ria.ru/20241226/dtp-1991563740.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП под Бийском, где столкнулись 29 автомобилей Под Бийском в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД. 2024-12-28T14:53 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, алтайский край, гибдд мвд рф, chevrolet