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Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29 - РИА Новости, 28.12.2024
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14:53 28.12.2024 (обновлено: 17:05 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/bijsk-1991870891.html
Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29
Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29 - РИА Новости, 28.12.2024
Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29
Количество столкнувшихся под Бийском в Алтайском крае автомобилей выросло с 9 до 29, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции по региону. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:53:00+03:00
2024-12-28T17:05:00+03:00
происшествия
авто
алтайский край
гибдд мвд рф
chevrolet
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БАРНАУЛ, 28 дек – РИА Новости. Количество столкнувшихся под Бийском в Алтайском крае автомобилей выросло с 9 до 29, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции по региону. "Количество автомобилей, которым причинен материальный ущерб в аварии под Бийском в Алтайском крае, по последним данным, составляет 29", - отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что на трассе "Барнаул-Бийск" при подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva стукнул впереди идущий автомобиль, последующие водители также не учли дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами. Образовалась пробка, работают сотрудники ГАИ. Ситуация осложняется плохими погодными условиями, авария произошла незадолго до перекрытия трассы "Барнаул-Бийск" для всех видов транспорта. На месте создан пункт обогрева.
https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html
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РИА Новости
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ДТП под Бийском, где столкнулись 29 автомобилей
Под Бийском в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД.
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происшествия, авто, алтайский край, гибдд мвд рф, chevrolet
Происшествия, Авто, Алтайский край, ГИБДД МВД РФ, Chevrolet
Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29

Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло с 9 до 29

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БАРНАУЛ, 28 дек – РИА Новости. Количество столкнувшихся под Бийском в Алтайском крае автомобилей выросло с 9 до 29, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции по региону.
"Количество автомобилей, которым причинен материальный ущерб в аварии под Бийском в Алтайском крае, по последним данным, составляет 29", - отметили в ведомстве.
Место ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП
12 ноября, 19:02
Ранее сообщалось, что на трассе "Барнаул-Бийск" при подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva стукнул впереди идущий автомобиль, последующие водители также не учли дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами.
Образовалась пробка, работают сотрудники ГАИ.
Ситуация осложняется плохими погодными условиями, авария произошла незадолго до перекрытия трассы "Барнаул-Бийск" для всех видов транспорта.
На месте создан пункт обогрева.
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26 декабря, 22:31
 
ПроисшествияАвтоАлтайский крайГИБДД МВД РФChevrolet
 
 
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