https://ria.ru/20241228/bezrabotitsa-1991930999.html

Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме

Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме - РИА Новости, 28.12.2024

Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме

Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме в 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:33:00+03:00

2024-12-28T21:33:00+03:00

2024-12-28T21:33:00+03:00

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме в 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. "В ноябре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Исторический минимум в 2,3% был зафиксирован в октябре текущего года. При этом, если в октябре общая численность безработных в стране составляла 1,753 миллиона человек, то в ноябре она увеличилась до 1,797 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу ноября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в ноябре 2024 года составила 76,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20241220/posobie-1728119822.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество