https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991901855.html
Над Курской областью и Крымом сбили три беспилотника
Над Курской областью и Крымом сбили три беспилотника - РИА Новости, 28.12.2024
Над Курской областью и Крымом сбили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Крымом и один над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:31:00+03:00
2024-12-28T17:31:00+03:00
2024-12-28T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Крымом и один над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать восьмого декабря с 15.45 до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Один БПЛА сбит над территорией Курской области, два - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью и Крымом сбили три беспилотника
МО: над Курской областью и Крымом уничтожили три украинских беспилотника