https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991860288.html
Над Крымом и Курской областью сбили три беспилотника
Над Крымом и Курской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 28.12.2024
Над Крымом и Курской областью сбили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:01:00+03:00
2024-12-28T14:01:00+03:00
2024-12-28T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."28 декабря с 11.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Один БПЛА сбит над территорией Курской области, два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
курская область
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Над Крымом и Курской областью сбили три беспилотника
Минобороны: над Крымом и Курской областью сбили три украинских беспилотника