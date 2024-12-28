https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991860288.html

Над Крымом и Курской областью сбили три беспилотника

Над Крымом и Курской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 28.12.2024

Над Крымом и Курской областью сбили три беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:01:00+03:00

2024-12-28T14:01:00+03:00

2024-12-28T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."28 декабря с 11.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Один БПЛА сбит над территорией Курской области, два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым