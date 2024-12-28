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Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991786947.html
Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников
Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников - РИА Новости, 28.12.2024
Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников
Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:03:00+03:00
2024-12-28T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
новошахтинск
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, в том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Врио губернатора добавил, что по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.
https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991783430.html
ростовская область
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ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Безопасность
Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников

Слюсарь: над Ростовской областью уничтожили и подавили 17 беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах
Военнослужащие РФ на рабочих местах - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, в том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьНовошахтинскЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
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