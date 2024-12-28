https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991786947.html

Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников

Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников - РИА Новости, 28.12.2024

Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников

Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:03:00+03:00

2024-12-28T06:03:00+03:00

2024-12-28T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

новошахтинск

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, в том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Врио губернатора добавил, что по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.

https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991783430.html

ростовская область

новошахтинск

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Дарья Буймова

ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь , безопасность