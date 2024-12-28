https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991786947.html
Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников
Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников - РИА Новости, 28.12.2024
Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников
Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:03:00+03:00
2024-12-28T06:03:00+03:00
2024-12-28T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
новошахтинск
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минувшей ночью над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, в том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Врио губернатора добавил, что по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.
https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991783430.html
ростовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Безопасность
Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников
Слюсарь: над Ростовской областью уничтожили и подавили 17 беспилотников