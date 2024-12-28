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В Белгородской области при атаке беспилотников пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 28.12.2024 (обновлено: 06:16 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991783611.html
В Белгородской области при атаке беспилотников пострадали два мирных жителя
В Белгородской области при атаке беспилотников пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.12.2024
В Белгородской области при атаке беспилотников пострадали два мирных жителя
При атаке украинских беспилотников на Красногвардейский район Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:53:00+03:00
2024-12-28T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
красногвардейский район
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. При атаке украинских беспилотников на Красногвардейский район Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады СМП доставляют в Красногвардейскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В селе в трёх жилых домах выбиты окна и посечены фасады. Ещё один дрон ударил по селу Верхососна. В результате атаки повреждена линия электропередачи - село временно остаётся без света. Аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электричества", — написал он.Информация о последствиях атаки уточняется. Подомовой обход продолжат в светлое время суток, добавил губернатор.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991783430.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, красногвардейский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Красногвардейский район
В Белгородской области при атаке беспилотников пострадали два мирных жителя

Губернатор Гладков: в Палатово при детонации беспилотника ранены двое человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ
Последствия атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. При атаке украинских беспилотников на Красногвардейский район Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады СМП доставляют в Красногвардейскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В селе в трёх жилых домах выбиты окна и посечены фасады. Ещё один дрон ударил по селу Верхососна. В результате атаки повреждена линия электропередачи - село временно остаётся без света. Аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электричества", — написал он.
Информация о последствиях атаки уточняется. Подомовой обход продолжат в светлое время суток, добавил губернатор.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныКрасногвардейский район
 
 
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