На Украине резко высказались о Байдене из-за его решения по помощи Киеву
Журналистка Панченко высмеяла Байдена из-за выделения новой помощи Украине
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко высмеяла в соцсети X решение президента США Джо Байдена выделить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов.
"Байден вряд ли даже узнает, куда "он" отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности", — говорится в публикации.
"Байден вряд ли даже узнает, куда "он" отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности", — говорится в публикации.
Агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе.
Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.