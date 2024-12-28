https://ria.ru/20241228/bayden-1991886698.html

На Украине резко высказались о Байдене из-за его решения по помощи Киеву

На Украине резко высказались о Байдене из-за его решения по помощи Киеву - РИА Новости, 28.12.2024

На Украине резко высказались о Байдене из-за его решения по помощи Киеву

Украинская журналистка Диана Панченко высмеяла в соцсети X решение президента США Джо Байдена выделить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:22:00+03:00

2024-12-28T16:22:00+03:00

2024-12-28T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко высмеяла в соцсети X решение президента США Джо Байдена выделить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов. "Байден вряд ли даже узнает, куда "он" отправляет деньги. Но администрация будет финансировать войну до последней возможности", — говорится в публикации. Агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

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в мире, украина, сша, джо байден