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Ливан передал новым властям Сирии 70 сирийских военных, сообщили СМИ

Ливан передал новым властям Сирии 70 сирийских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2024

Ливан передал новым властям Сирии 70 сирийских военных, сообщили СМИ

Правительство Ливана передало новым властям Сирии 70 сирийских военных, бежавших после отставки бывшего президента Башара Асада, сообщила сирийская газета Al... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:57:00+03:00

2024-12-28T19:57:00+03:00

2024-12-28T19:57:00+03:00

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КАИР, 28 дек - РИА Новости. Правительство Ливана передало новым властям Сирии 70 сирийских военных, бежавших после отставки бывшего президента Башара Асада, сообщила сирийская газета Al Watan. "Ливанское правительство передало военной администрации (Сирии - ред.) 70 военных, бежавших в Ливан после падения предыдущего режима", - говорится в сообщении газеты. Ранее министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб в телефонном разговоре с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шейбани выразил надежду на выстраивание добрососедских отношений с новыми властями в Дамаске. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20241227/asad-1991736344.html

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в мире, сирия, ливан, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024