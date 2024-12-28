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Лавров и Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолета в Актау - РИА Новости, 28.12.2024
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18:44 28.12.2024 (обновлено: 19:00 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/aktau-1991914452.html
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолета в Актау
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолета в Актау - РИА Новости, 28.12.2024
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолета в Актау
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в субботу по телефону ситуацию вокруг крушения пассажирского... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:44:00+03:00
2024-12-28T19:00:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
актау
сергей лавров
джейхун байрамов
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в субботу по телефону ситуацию вокруг крушения пассажирского самолета вблизи Актау, подчеркнули необходимость установления всех причин случившегося, сообщили в российском дипведомстве.Как подчеркнули в МИД РФ, разговор министров состоялся после субботней беседы между президентами двух стран."Подтвердив договоренности президентов относительно необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента, министры выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Подчеркнута необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств", - говорится в комментарии на сайте министерства."Состоялся также обмен мнениями относительно предстоящих российско-азербайджанских контактов на высшем и высоком уровнях", - подчеркнули в российском МИД.
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в мире, россия, азербайджан, актау, сергей лавров, джейхун байрамов, крушение рейса баку — грозный
В мире, Россия, Азербайджан, Актау, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов, Крушение рейса Баку — Грозный
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолета в Актау

Лавров и Байрамов обсудили по телефону ситуацию с крушением самолета в Актау

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили в субботу по телефону ситуацию вокруг крушения пассажирского самолета вблизи Актау, подчеркнули необходимость установления всех причин случившегося, сообщили в российском дипведомстве.
Как подчеркнули в МИД РФ, разговор министров состоялся после субботней беседы между президентами двух стран.
"Подтвердив договоренности президентов относительно необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента, министры выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Подчеркнута необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Состоялся также обмен мнениями относительно предстоящих российско-азербайджанских контактов на высшем и высоком уровнях", - подчеркнули в российском МИД.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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В миреРоссияАзербайджанАктауСергей ЛавровДжейхун БайрамовКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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