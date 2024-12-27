https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991772957.html

На Украине пришли в ярость из-за обращения Зеленского к Западу

На Украине пришли в ярость из-за обращения Зеленского к Западу - РИА Новости, 27.12.2024

На Украине пришли в ярость из-за обращения Зеленского к Западу

Политика Владимира Зеленского разрушила Украину, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T23:18:00+03:00

2024-12-27T23:18:00+03:00

2024-12-27T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского разрушила Украину, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X."Зеленский поблагодарил США за санкции против грузин. Абсурд. Зеленский американец или грузин? Почему он сует свой нос всюду? Зеленский не может справиться с Украиной. Его политика разрушила нашу страну", — написала она.В пятницу глава киевского режима в Telegram-канале выразил США благодарность за введение санкций против Бидзины Иванишвили. Ранее в начале декабря Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991768294.html

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в мире, украина, грузия, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, обсе, сша