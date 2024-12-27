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"Свернул шею". В США возмутились дерзкой выходкой Зеленского с Фицо - РИА Новости, 27.12.2024
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06:14 27.12.2024 (обновлено: 10:54 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991583641.html
"Свернул шею". В США возмутились дерзкой выходкой Зеленского с Фицо
"Свернул шею". В США возмутились дерзкой выходкой Зеленского с Фицо - РИА Новости, 27.12.2024
"Свернул шею". В США возмутились дерзкой выходкой Зеленского с Фицо
Владимир Зеленский, отказываясь от транзита российского газа, вредит самому себе, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T06:14:00+03:00
2024-12-27T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отказываясь от транзита российского газа, вредит самому себе, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.Он прокомментировал нелестные слова Зеленского о недавнем визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, где с российским лидером Владимиром Путиным обсуждался вопрос о дальнейших поставках газа в Братиславу. При этом сам Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину в следующем году."Он (Зеленский. — Прим. ред.) пытается пристыдить его (Фицо. — Прим. ред.), заставив сделать то, что он хочет. &lt;...&gt; Зеленский сам себе сворачивает шею в финансовом плане. Очевидно, что они (Украина. — Прим. ред.) пытаются получить деньги &lt;...&gt; от Запада", — рассказал офицер.По его словам, несмотря на доходы Украины от транзита российского газа, позиция Зеленского, который хочет отказаться от этого, оторвана от реальности и единственный ее смысл заключается в том, чтобы как можно сильнее навредить России.&quot;Зеленский хочет прекратить (транзит газа. — Прим. ред.), потому что он считает: &quot;Но Россия также получает прибыль от этого, поэтому я бы хотел отрезать себе руки, только чтобы насолить вам и вы не получили денег от продажи нефти и газа&quot;, — добавил он.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. При этом на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991572866.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, роберт фицо
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
"Свернул шею". В США возмутились дерзкой выходкой Зеленского с Фицо

Подполковник Дэвис: Зеленский вредит себе, отказываясь от транзита газа из РФ

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отказываясь от транзита российского газа, вредит самому себе, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Он прокомментировал нелестные слова Зеленского о недавнем визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, где с российским лидером Владимиром Путиным обсуждался вопрос о дальнейших поставках газа в Братиславу. При этом сам Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину в следующем году.
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"Он (Зеленский. — Прим. ред.) пытается пристыдить его (Фицо. — Прим. ред.), заставив сделать то, что он хочет. <...> Зеленский сам себе сворачивает шею в финансовом плане. Очевидно, что они (Украина. — Прим. ред.) пытаются получить деньги <...> от Запада", — рассказал офицер.
По его словам, несмотря на доходы Украины от транзита российского газа, позиция Зеленского, который хочет отказаться от этого, оторвана от реальности и единственный ее смысл заключается в том, чтобы как можно сильнее навредить России.
«

"Зеленский хочет прекратить (транзит газа. — Прим. ред.), потому что он считает: "Но Россия также получает прибыль от этого, поэтому я бы хотел отрезать себе руки, только чтобы насолить вам и вы не получили денег от продажи нефти и газа", — добавил он.

Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. При этом на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
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