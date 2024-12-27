https://ria.ru/20241227/zaporozhe-1991587019.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 27.12.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что промышленная инфраструктура... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:49:00+03:00

2024-12-27T07:49:00+03:00

2024-12-27T07:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что промышленная инфраструктура повреждена в подконтрольном ВСУ Запорожье. По его данным, в ночь на пятницу в городе прогремел взрыв. "Масштабы разрушений устанавливаются", - написал Федоров, при этом не уточнил, о каких объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991554007.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, запорожье, запорожская область, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины