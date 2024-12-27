https://ria.ru/20241227/zaderzhanie-1991724765.html

Главу департамента Киевской администрации задержали за мошенничество

Главу департамента Киевской администрации задержали за мошенничество - РИА Новости, 27.12.2024

Главу департамента Киевской администрации задержали за мошенничество

Глава департамента социальной и ветеранской политики Киевской государственной городской администрации Руслан Светлый задержан по подозрению в мошенничестве,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:57:00+03:00

2024-12-27T16:57:00+03:00

2024-12-27T16:57:00+03:00

в мире

киев

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991723439_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_49259c61c19a204468909db0b567cbbe.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава департамента социальной и ветеранской политики Киевской государственной городской администрации Руслан Светлый задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ). "Сотрудники службы безопасности и следователи национальной полиции разоблачили директора департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации на неправомерном получении 2 группы инвалидности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ имени фигуранта не называет, однако, по данным агентства УНИАН, речь идет о Руслане Светлом. По данным следствия, чиновник в 2022 году подал в одну из районных медико-социальных экспертных комиссий Киева поддельные медицинские справки о своем диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности, а также выписки из медицинской карты, которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении. Группа инвалидности Светлому гарантировала бронь от военной службы. Кроме того, все это время он получал выплаты, всего ему было начислено порядка 7,2 тысячи долларов. Задержанному вменяются статьи "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"; "Мошенничество". Санкция предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

https://ria.ru/20241225/arest-1991324362.html

https://ria.ru/20241224/moshennichestvo-1990923107.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, служба безопасности украины