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Главу департамента Киевской администрации задержали за мошенничество - РИА Новости, 27.12.2024
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16:57 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/zaderzhanie-1991724765.html
Главу департамента Киевской администрации задержали за мошенничество
Главу департамента Киевской администрации задержали за мошенничество - РИА Новости, 27.12.2024
Главу департамента Киевской администрации задержали за мошенничество
Глава департамента социальной и ветеранской политики Киевской государственной городской администрации Руслан Светлый задержан по подозрению в мошенничестве,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:57:00+03:00
2024-12-27T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава департамента социальной и ветеранской политики Киевской государственной городской администрации Руслан Светлый задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ). "Сотрудники службы безопасности и следователи национальной полиции разоблачили директора департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации на неправомерном получении 2 группы инвалидности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. СБУ имени фигуранта не называет, однако, по данным агентства УНИАН, речь идет о Руслане Светлом. По данным следствия, чиновник в 2022 году подал в одну из районных медико-социальных экспертных комиссий Киева поддельные медицинские справки о своем диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности, а также выписки из медицинской карты, которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении. Группа инвалидности Светлому гарантировала бронь от военной службы. Кроме того, все это время он получал выплаты, всего ему было начислено порядка 7,2 тысячи долларов. Задержанному вменяются статьи "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"; "Мошенничество". Санкция предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
https://ria.ru/20241225/arest-1991324362.html
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в мире, киев, служба безопасности украины
В мире, Киев, Служба безопасности Украины
Главу департамента Киевской администрации задержали за мошенничество

Главу департамента Киевской администрации Светлого задержали за мошенничество

© Фото : СБУЗадержание Руслана Светлого
Задержание Руслана Светлого - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : СБУ
Задержание Руслана Светлого
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава департамента социальной и ветеранской политики Киевской государственной городской администрации Руслан Светлый задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ).
"Сотрудники службы безопасности и следователи национальной полиции разоблачили директора департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации на неправомерном получении 2 группы инвалидности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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СБУ имени фигуранта не называет, однако, по данным агентства УНИАН, речь идет о Руслане Светлом.
По данным следствия, чиновник в 2022 году подал в одну из районных медико-социальных экспертных комиссий Киева поддельные медицинские справки о своем диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности, а также выписки из медицинской карты, которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении. Группа инвалидности Светлому гарантировала бронь от военной службы. Кроме того, все это время он получал выплаты, всего ему было начислено порядка 7,2 тысячи долларов.
Задержанному вменяются статьи "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"; "Мошенничество". Санкция предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
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