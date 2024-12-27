https://ria.ru/20241227/yakovenko-1991582496.html

Яковенко рассказал о реакции на применение "Орешника" на Украине

Яковенко рассказал о реакции на применение "Орешника" на Украине - РИА Новости, 27.12.2024

Яковенко рассказал о реакции на применение "Орешника" на Украине

Заданные в ходе российской спецоперации на Украине стандарты ведения современной войны служат России мощным фактором сдерживания, после применения ракетного... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:36:00+03:00

2024-12-27T05:36:00+03:00

2024-12-27T08:52:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заданные в ходе российской спецоперации на Украине стандарты ведения современной войны служат России мощным фактором сдерживания, после применения ракетного комплекса "Орешник" стало очевидно превосходство российских вооруженных сил над западными, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Заданные в ходе СВО стандарты ведения современной войны сами по себе служат мощным фактором сдерживания — на уровне применения обычных вооруженных сил. После применения "Орешника" стала очевидна асимметрия в пользу России в потенциальном прямом конфликте Запада с Россией", — говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, конфликт вокруг Украины также показал тотальный характер антироссийской политики Запада, помог российскому обществу осознать этот конфликт как "еще одну Отечественную войну". "Россия, не питающая никаких агрессивных намерений против стран — членов НАТО, стратегии альянса по наращиванию своего военного присутствия на Восточном фланге (в рамках запущенной в 2014 году перманентной операции "Атлантическая решимость") противопоставила реальную перспективу ударов на глубину со своей территории, из морских и океанических акваторий и воздушного пространства над ними по стационарным целям, включая предприятия ВПК, элементы критической инфраструктуры и центры принятия политических решений", — подчеркнул Яковенко. Он назвал "риторической агрессией" ответ Запада, который начал заявлять о готовности ввести свои войска на Украину и о возможности нанесения силами НАТО "превентивных" ударов по российской территории. "Соответственно, к концу года доминирование перешло к России, что открыло реальную перспективу перехода к дипломатическому урегулированию конфликта", — заключил Яковенко.

https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, александр яковенко, нато, в мире