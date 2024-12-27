https://ria.ru/20241227/yakovenko-1991578163.html

Яковенко заявил, что поражение Запада уже на горизонте

Яковенко заявил, что поражение Запада уже на горизонте - РИА Новости, 27.12.2024

Яковенко заявил, что поражение Запада уже на горизонте

Поражение Запада, которое послужит делу эмансипации всего незападного мира и призвано положить конец неоколониальным практикам, уже видится на горизонте, заявил РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T03:34:00+03:00

2024-12-27T03:34:00+03:00

2024-12-27T03:34:00+03:00

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украина

европа

россия

александр яковенко

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поражение Запада, которое послужит делу эмансипации всего незападного мира и призвано положить конец неоколониальным практикам, уже видится на горизонте, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в своём аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года". "На горизонте - феноменальное поражение Запада, которое, безусловно, послужит делу эмансипации всего незападного мира и призвано положить конец неоколониальным практикам", - написал он. Яковенко считает, что ставка на идеологию нацизма, расового превосходства, навязанную Украине, позволяет говорить о попытке вернуть Европу в межвоенный период и задним числом оправдать фашизм и нацизм, которые представляют собой продукт исключительно западной цивилизации, ее мироощущения. "Достигнутый усилиями России и её Вооруженных сил геополитический перелом, включая демонстрацию самодостаточности и способности к технологическим инновациям под западным давлением и вопреки ему, стал мощным фактором общей нормализации международной ситуации и, в особенности, на пространстве бывшего СССР, укрепил надежду и веру в преодоление западной гегемонии в мировых делах и мировом развитии", - отметил он. Он заключил, что тема государственного суверенитета, с которым западные элиты вели войну в период после окончания холодной войны, "заиграла" вновь, как и роль национальных государств - прежде всего, как систем демократической подотчетности в противовес наднациональным структурам и закулисным схемам глобального управления.

https://ria.ru/20241209/putin-1988222007.html

https://ria.ru/20240315/dogovorennosti-1933091041.html

украина

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, европа, россия, александр яковенко