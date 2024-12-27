https://ria.ru/20241227/vzryvy-1991766714.html
В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник
В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2024
В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник
Мощные взрывы прозвучали в пятницу вечером в столице Йемена Сане в результате новых авиаударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:22:00+03:00
2024-12-27T21:22:00+03:00
2024-12-27T21:29:00+03:00
в мире
сана
йемен
тель-авив
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991633523_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_20d669a0cd64a733365dc8a50ad67940.jpg
КАИР, 27 дек - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в пятницу вечером в столице Йемена Сане в результате новых авиаударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Ранее в четверг израильские истребители нанесли удары по международному аэропорту Саны и военно-воздушной базе Эд-Далайми на севере Саны, также от удара пострадала электростанция на юге йеменской столицы и объекты в провинции Ходейда на западе страны. В результате ударов погибли шесть человек, 40 получили ранения. После этого вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" запустили гиперзвуковую ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также беспилотники по цели в Тель-Авиве, кроме того, они атаковали в Аравийском море судно, которое шло в порт Израиля.
https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html
сана
йемен
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991633523_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9120e637dfe4d234689cf221fd502567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сана, йемен, тель-авив, ансар алла
В мире, Сана, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник
В Сане прогремели мощные взрывы из-за авиаударов