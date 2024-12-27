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В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2024
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21:22 27.12.2024 (обновлено: 21:29 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/vzryvy-1991766714.html
В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник
В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2024
В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник
Мощные взрывы прозвучали в пятницу вечером в столице Йемена Сане в результате новых авиаударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:22:00+03:00
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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в пятницу вечером в столице Йемена Сане в результате новых авиаударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Ранее в четверг израильские истребители нанесли удары по международному аэропорту Саны и военно-воздушной базе Эд-Далайми на севере Саны, также от удара пострадала электростанция на юге йеменской столицы и объекты в провинции Ходейда на западе страны. В результате ударов погибли шесть человек, 40 получили ранения. После этого вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" запустили гиперзвуковую ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также беспилотники по цели в Тель-Авиве, кроме того, они атаковали в Аравийском море судно, которое шло в порт Израиля.
https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html
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в мире, сана, йемен, тель-авив, ансар алла
В мире, Сана, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник

В Сане прогремели мощные взрывы из-за авиаударов

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanДым после израильского удара по Сане
Дым после израильского удара по Сане - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Дым после израильского удара по Сане. Архивное фото
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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в пятницу вечером в столице Йемена Сане в результате новых авиаударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
Ранее в четверг израильские истребители нанесли удары по международному аэропорту Саны и военно-воздушной базе Эд-Далайми на севере Саны, также от удара пострадала электростанция на юге йеменской столицы и объекты в провинции Ходейда на западе страны. В результате ударов погибли шесть человек, 40 получили ранения. После этого вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" запустили гиперзвуковую ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также беспилотники по цели в Тель-Авиве, кроме того, они атаковали в Аравийском море судно, которое шло в порт Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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В миреСанаЙеменТель-АвивАнсар Алла
 
 
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