https://ria.ru/20241227/vzryvy-1991766714.html

В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник

В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2024

В Сане прогремели мощные взрывы, сообщил источник

Мощные взрывы прозвучали в пятницу вечером в столице Йемена Сане в результате новых авиаударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T21:22:00+03:00

2024-12-27T21:22:00+03:00

2024-12-27T21:29:00+03:00

в мире

сана

йемен

тель-авив

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991633523_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_20d669a0cd64a733365dc8a50ad67940.jpg

КАИР, 27 дек - РИА Новости. Мощные взрывы прозвучали в пятницу вечером в столице Йемена Сане в результате новых авиаударов, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Ранее в четверг израильские истребители нанесли удары по международному аэропорту Саны и военно-воздушной базе Эд-Далайми на севере Саны, также от удара пострадала электростанция на юге йеменской столицы и объекты в провинции Ходейда на западе страны. В результате ударов погибли шесть человек, 40 получили ранения. После этого вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" запустили гиперзвуковую ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также беспилотники по цели в Тель-Авиве, кроме того, они атаковали в Аравийском море судно, которое шло в порт Израиля.

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

сана

йемен

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сана, йемен, тель-авив, ансар алла