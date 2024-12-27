https://ria.ru/20241227/vzryv-1991569564.html

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 27.12.2024

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Взрыв прогремел в ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:20:00+03:00

2024-12-27T00:20:00+03:00

2024-12-27T00:20:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Запорожье", - написал Федоров. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991554007.html

https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html

запорожская область

запорожье

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины