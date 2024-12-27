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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 27.12.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:20:00+03:00
2024-12-27T00:20:00+03:00
2024-12-27T00:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Запорожье", - написал Федоров. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991554007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье после воздушной тревоги прогремел взрыв