Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы
Вучич планирует вместе с Фицо лететь из Белграда в Москву на парад Победы
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии в ночь на пятницу, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на парад Победы 9 мая.
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"У меня был отличный разговор с (по телефону 24 декабря с главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым. Я бы должен был 9 мая во всяком случае ехать на большой Парад в Москву, на 80-летие Победы над фашизмом, в которую и сербский народ внёс огромный вклад. И я договорился с Робертом Фицо ехать вместе, он прибудет в Белград и мы вместе полетим, вероятно прибудем в Москву 9 мая", - рассказ сербский лидер.
Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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