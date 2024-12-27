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Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы - РИА Новости, 27.12.2024
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01:56 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/vuchich-1991574800.html
Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы
Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы - РИА Новости, 27.12.2024
Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии в ночь на пятницу, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:56:00+03:00
2024-12-27T01:56:00+03:00
в мире
москва
сербия
россия
александр вучич
роберт фицо
владимир путин
день победы
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БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии в ночь на пятницу, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на парад Победы 9 мая. Президент Сербии 19 ноября заявил, что если не произойдет "конца света", то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Вучич в середине декабря сообщил, что и премьер Словакии поедет на парад Победы 9 мая в Москву. "У меня был отличный разговор с (по телефону 24 декабря с главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым. Я бы должен был 9 мая во всяком случае ехать на большой Парад в Москву, на 80-летие Победы над фашизмом, в которую и сербский народ внёс огромный вклад. И я договорился с Робертом Фицо ехать вместе, он прибудет в Белград и мы вместе полетим, вероятно прибудем в Москву 9 мая", - рассказ сербский лидер. Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20241224/vuchich-1991064650.html
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в мире, москва, сербия, россия, александр вучич, роберт фицо, владимир путин, день победы
В мире, Москва, Сербия, Россия, Александр Вучич, Роберт Фицо, Владимир Путин, День Победы
Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы

Вучич планирует вместе с Фицо лететь из Белграда в Москву на парад Победы

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии в ночь на пятницу, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на парад Победы 9 мая.
Президент Сербии 19 ноября заявил, что если не произойдет "конца света", то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Вучич в середине декабря сообщил, что и премьер Словакии поедет на парад Победы 9 мая в Москву.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России
24 декабря, 17:56
"У меня был отличный разговор с (по телефону 24 декабря с главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым. Я бы должен был 9 мая во всяком случае ехать на большой Парад в Москву, на 80-летие Победы над фашизмом, в которую и сербский народ внёс огромный вклад. И я договорился с Робертом Фицо ехать вместе, он прибудет в Белград и мы вместе полетим, вероятно прибудем в Москву 9 мая", - рассказ сербский лидер.
Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
Владимир Путин и Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая
27 ноября, 12:58
 
В миреМоскваСербияРоссияАлександр ВучичРоберт ФицоВладимир ПутинДень Победы
 
 
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