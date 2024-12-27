https://ria.ru/20241227/vuchich-1991574800.html

Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы

Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы - РИА Новости, 27.12.2024

Вучич договорился с премьером Словакии лететь в Москву на парад Победы

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии в ночь на пятницу, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:56:00+03:00

2024-12-27T01:56:00+03:00

2024-12-27T01:56:00+03:00

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БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии в ночь на пятницу, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на парад Победы 9 мая. Президент Сербии 19 ноября заявил, что если не произойдет "конца света", то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Вучич в середине декабря сообщил, что и премьер Словакии поедет на парад Победы 9 мая в Москву. "У меня был отличный разговор с (по телефону 24 декабря с главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым. Я бы должен был 9 мая во всяком случае ехать на большой Парад в Москву, на 80-летие Победы над фашизмом, в которую и сербский народ внёс огромный вклад. И я договорился с Робертом Фицо ехать вместе, он прибудет в Белград и мы вместе полетим, вероятно прибудем в Москву 9 мая", - рассказ сербский лидер. Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20241224/vuchich-1991064650.html

https://ria.ru/20241127/fitso-1985977709.html

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Дарья Буймова

в мире, москва, сербия, россия, александр вучич, роберт фицо, владимир путин, день победы