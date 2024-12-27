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Гендиректор ВОЗ еще находится в Йемене после атаки, заявил представитель
Гендиректор ВОЗ еще находится в Йемене после атаки, заявил представитель - РИА Новости, 27.12.2024
Гендиректор ВОЗ еще находится в Йемене после атаки, заявил представитель
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус еще находится в Йемене после того, как в четверг вечером Израиль... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:58:00+03:00
2024-12-27T13:58:00+03:00
2024-12-27T14:09:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 27 дек – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус еще находится в Йемене после того, как в четверг вечером Израиль нанес удар рядом с его самолетом в аэропорту столицы Саны, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Жазаревич.В четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен."Да, он (глава ВОЗ – ред.) все еще находится в Йемене", - сказал он.Ранее источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды заявили РИА Новости, что число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырех, ранения получили 16 человек.С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.
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в мире, йемен, воз, израиль, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, ходейда (город)
В мире, Йемен, ВОЗ, Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, Ансар Алла, Ходейда (город)
Гендиректор ВОЗ еще находится в Йемене после атаки, заявил представитель
Представитель ВОЗ сообщил, что Гебрейесус все еще находится в Йемене после атаки