https://ria.ru/20241227/voz-1991672104.html

Гендиректор ВОЗ еще находится в Йемене после атаки, заявил представитель

Гендиректор ВОЗ еще находится в Йемене после атаки, заявил представитель - РИА Новости, 27.12.2024

Гендиректор ВОЗ еще находится в Йемене после атаки, заявил представитель

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус еще находится в Йемене после того, как в четверг вечером Израиль... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:58:00+03:00

2024-12-27T13:58:00+03:00

2024-12-27T14:09:00+03:00

в мире

йемен

воз

израиль

тедрос адханом гебрейесус

ансар алла

ходейда (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991672995_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e218a73093bade355f4216affbd532e.jpg

ЖЕНЕВА, 27 дек – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус еще находится в Йемене после того, как в четверг вечером Израиль нанес удар рядом с его самолетом в аэропорту столицы Саны, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Жазаревич.В четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен."Да, он (глава ВОЗ – ред.) все еще находится в Йемене", - сказал он.Ранее источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды заявили РИА Новости, что число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырех, ранения получили 16 человек.С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.

https://ria.ru/20241227/yemen-1991572531.html

йемен

израиль

ходейда (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, воз, израиль, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, ходейда (город)