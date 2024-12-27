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В Москве видят признаки гонки вооружений с США, заявил Рябков
В Москве видят признаки гонки вооружений с США, заявил Рябков - РИА Новости, 27.12.2024
В Москве видят признаки гонки вооружений с США, заявил Рябков
В Москве видят некоторые признаки того, что гонка вооружений уже началась, поэтому Россия вынуждена работать над поддержанием баланса сил с США, заявил замглавы РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:01:00+03:00
2024-12-27T18:01:00+03:00
2024-12-27T18:01:00+03:00
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сша
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сергей рябков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Москве видят некоторые признаки того, что гонка вооружений уже началась, поэтому Россия вынуждена работать над поддержанием баланса сил с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Строить прогнозы, что готовит нам день грядущий, наверное, неуместно. Но что касается гонки вооружений, то в определенном смысле некоторые ее признаки уже наблюдаются. По крайней мере, дестабилизирующие действия США становятся стимулом для тех стран, которые в Вашингтоне были назначены "оппонентами" или "противниками", к проведению компенсирующих контрмер", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант". По его словам, Россия, со своей стороны, "ни за кем не гонится". "Но, безусловно, будем вынуждены работать над поддержанием баланса сил, действуя при этом максимально выверено, на основе принципа строгой достаточности, но при этом, безусловно, обеспечивая собственные интересы в данной сфере и гарантируя стопроцентно свою безопасность, в том числе - при необходимости - асимметричными шагами", - пояснил Рябков.
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россия, сша, москва, сергей рябков
Россия, США, Москва, Сергей Рябков
В Москве видят признаки гонки вооружений с США, заявил Рябков
Рябков: Россия вынуждена работать над поддержанием баланса сил с США