https://ria.ru/20241227/voennye-1991651340.html
Российские военные уничтожили более десяти украинских FPV-дронов за минуту
Российские военные уничтожили более десяти украинских FPV-дронов за минуту - РИА Новости, 27.12.2024
Российские военные уничтожили более десяти украинских FPV-дронов за минуту
Подразделения группировки войск "Север" при штурме опорного пункта украинской армии на харьковском направлении, используя установленные на БМП средства РЭБ,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:57:00+03:00
2024-12-27T12:57:00+03:00
2024-12-27T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при штурме опорного пункта украинской армии на харьковском направлении, используя установленные на БМП средства РЭБ, менее чем за минуту боя уничтожили более 10 FPV-дронов противника, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Веселый". "Получили боевую задачу. Смоделировали выполнение этой задачи на полигоне. Подготовили людей, подготовили технику. Провели радиоэлектронную разведку. Установили РЭБ на тех частотах, на которых работает противник. Ну, а там дальше все просто: бросок, десантирование, захват опорного пункта", - рассказал командир подразделения. Снятое с разведывательного беспилотника видео объективного контроля, зафиксировавшее успешное уничтожение множества украинских FPV, а также десантирование и захват опорного пункта ВСУ, было передано в распоряжение РИА Новости. "Двойками-тройками. Оба подразделения действовали ведомые оператором БПЛА. Мы их видели, руководили, все получилось. В чем секрет? А секрет в том, что победа требует подготовки! Люди подготовлены, техника подготовлена, все знают, что делать, взаимодействие организованно. Вот и весь успех", - подчеркнул "Веселый".В ходе боя пара российских БМП, оборудованных пассивной и активной противодронной защитой, действуя на харьковском направлении, с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) менее чем за минуту "задавила" более 10 украинских FPV-дронов, контролировавших воздушное пространство в радиусе 300 метров от наступающих российских бронемашин. Дроны ВСУ под воздействием средств РЭБ теряли связь со своими операторами, отключались, падали на землю и детонировали. Российские подразделения, прорвав таким образом оборону противника, ворвались на позиции врага и захватили его опорный пункт.
https://ria.ru/20241208/voennye-1987986768.html
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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Уничтожение FPV-дронов ВСУ на харьковском направлении
Российские бойцы на харьковском направлении с помощью установленных на БМП средств РЭБ менее чем за минуту уничтожили более 10 FPV-дронов противника, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Веселый".
2024-12-27T12:57
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Харьковская область, Россия
Российские военные уничтожили более десяти украинских FPV-дронов за минуту
Офицер "Веселый": бойцы "Севера" уничтожили более 10 FPV-дронов ВСУ за минуту
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при штурме опорного пункта украинской армии на харьковском направлении, используя установленные на БМП средства РЭБ, менее чем за минуту боя уничтожили более 10 FPV-дронов противника, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Веселый".
"Получили боевую задачу. Смоделировали выполнение этой задачи на полигоне. Подготовили людей, подготовили технику. Провели радиоэлектронную разведку. Установили РЭБ на тех частотах, на которых работает противник. Ну, а там дальше все просто: бросок, десантирование, захват опорного пункта", - рассказал командир подразделения.
Снятое с разведывательного беспилотника видео объективного контроля, зафиксировавшее успешное уничтожение множества украинских FPV, а также десантирование и захват опорного пункта ВСУ, было передано в распоряжение РИА Новости.
"Двойками-тройками. Оба подразделения действовали ведомые оператором БПЛА. Мы их видели, руководили, все получилось. В чем секрет? А секрет в том, что победа требует подготовки! Люди подготовлены, техника подготовлена, все знают, что делать, взаимодействие организованно. Вот и весь успех", - подчеркнул "Веселый".
В ходе боя пара российских БМП, оборудованных пассивной и активной противодронной защитой, действуя на харьковском направлении, с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) менее чем за минуту "задавила" более 10 украинских FPV-дронов, контролировавших воздушное пространство в радиусе 300 метров от наступающих российских бронемашин. Дроны ВСУ
под воздействием средств РЭБ теряли связь со своими операторами, отключались, падали на землю и детонировали. Российские подразделения, прорвав таким образом оборону противника, ворвались на позиции врага и захватили его опорный пункт.