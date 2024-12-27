https://ria.ru/20241227/voennye-1991651340.html

Российские военные уничтожили более десяти украинских FPV-дронов за минуту

Российские военные уничтожили более десяти украинских FPV-дронов за минуту - РИА Новости, 27.12.2024

Российские военные уничтожили более десяти украинских FPV-дронов за минуту

Подразделения группировки войск "Север" при штурме опорного пункта украинской армии на харьковском направлении, используя установленные на БМП средства РЭБ,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:57:00+03:00

2024-12-27T12:57:00+03:00

2024-12-27T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при штурме опорного пункта украинской армии на харьковском направлении, используя установленные на БМП средства РЭБ, менее чем за минуту боя уничтожили более 10 FPV-дронов противника, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Веселый". "Получили боевую задачу. Смоделировали выполнение этой задачи на полигоне. Подготовили людей, подготовили технику. Провели радиоэлектронную разведку. Установили РЭБ на тех частотах, на которых работает противник. Ну, а там дальше все просто: бросок, десантирование, захват опорного пункта", - рассказал командир подразделения. Снятое с разведывательного беспилотника видео объективного контроля, зафиксировавшее успешное уничтожение множества украинских FPV, а также десантирование и захват опорного пункта ВСУ, было передано в распоряжение РИА Новости. "Двойками-тройками. Оба подразделения действовали ведомые оператором БПЛА. Мы их видели, руководили, все получилось. В чем секрет? А секрет в том, что победа требует подготовки! Люди подготовлены, техника подготовлена, все знают, что делать, взаимодействие организованно. Вот и весь успех", - подчеркнул "Веселый".В ходе боя пара российских БМП, оборудованных пассивной и активной противодронной защитой, действуя на харьковском направлении, с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) менее чем за минуту "задавила" более 10 украинских FPV-дронов, контролировавших воздушное пространство в радиусе 300 метров от наступающих российских бронемашин. Дроны ВСУ под воздействием средств РЭБ теряли связь со своими операторами, отключались, падали на землю и детонировали. Российские подразделения, прорвав таким образом оборону противника, ворвались на позиции врага и захватили его опорный пункт.

https://ria.ru/20241208/voennye-1987986768.html

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

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Уничтожение FPV-дронов ВСУ на харьковском направлении Российские бойцы на харьковском направлении с помощью установленных на БМП средств РЭБ менее чем за минуту уничтожили более 10 FPV-дронов противника, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Веселый". 2024-12-27T12:57 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина, харьковская область, россия