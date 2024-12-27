Женщина, поджегшая фейерверк в банке во Владивостоке, планировала теракт
Во Владивостоке возбудили дело о терроризме после поджога фейерверка в банке
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Женщина, которая подожгла фейерверк в помещении банка во Владивостоке, после планировала совершить теракт возле здания правительства Приморского края в центре города, возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщает УМВД России по региону.
В понедельник полиция задержала 50-летюю женщину по подозрению в поджоге фейерверка в помещении банка по улице Алеутской во Владивостоке. Она пояснила, как сообщалось ранее, что действовала по указке телефонных мошенников, которые до этого выманили у нее более 2,5 миллиона рублей. По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенное, путем поджога".
В пятницу полиция сообщила, что женщина из корыстных побуждений вступила по мессенджеру в сговор с неустановленными лицами для "совершения террористического акта" в местах массового пребывания людей.
"Сначала путем поджога помещения банка, а затем в центре Владивостока - на площади, примыкающей к зданию правительства Приморского края, где собиралась поджечь канистру с бензином. Кураторы возложили на себя функцию координации действий подозреваемой и выплату последней денежного вознаграждения... Возбуждено уголовное дело об акте терроризма...по ч. 2 ст. 205 УК РФ", - сообщает краевая полиция в своём Тelegram-канале.
Подозреваемая была задержана на месте преступления сотрудниками полиции и заключена под стражу, фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы, информирует УМВД.
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