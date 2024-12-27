https://ria.ru/20241227/uvolneniya-1991758922.html

В Молдавии уволилась четверть сотрудников Антикоррупционной прокуратуры

В Молдавии уволилась четверть сотрудников Антикоррупционной прокуратуры - РИА Новости, 27.12.2024

В Молдавии уволилась четверть сотрудников Антикоррупционной прокуратуры

Около 25% прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Молдавии уволились, сообщил генпрокурор республики Ион Мунтяну. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:58:00+03:00

2024-12-27T19:58:00+03:00

2024-12-27T19:58:00+03:00

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Около 25% прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Молдавии уволились, сообщил генпрокурор республики Ион Мунтяну. "В системе органов прокуратуры ощущается острая нехватка профессиональных кадров. Отсутствие хорошо подготовленных кадров накладывает отпечаток на эффективность деятельности, за которую отвечает прокуратура. Только в Антикоррупционной прокуратуре около 25% прокуроров уволились", - заявил Мунтяну в эфире телеканала Moldova 1. По его словам, причин этого кризиса множество: от лучших возможностей в частном секторе до нежелания некоторых прокуроров участвовать в проверке. "Власти ищут решения, чтобы сделать профессию прокурора более привлекательной, в том числе путем улучшения условий труда и предоставления конкурентоспособных зарплат", — отметил он. Мунтяну отметил, что властям нужно предпринимать меры как можно скорее, чтобы не столкнуться с блокированием работы не только в прокуратуре, но и в судах.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия