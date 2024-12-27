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В Молдавии уволилась четверть сотрудников Антикоррупционной прокуратуры
В Молдавии уволилась четверть сотрудников Антикоррупционной прокуратуры - РИА Новости, 27.12.2024
В Молдавии уволилась четверть сотрудников Антикоррупционной прокуратуры
Около 25% прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Молдавии уволились, сообщил генпрокурор республики Ион Мунтяну. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:58:00+03:00
2024-12-27T19:58:00+03:00
2024-12-27T19:58:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Около 25% прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Молдавии уволились, сообщил генпрокурор республики Ион Мунтяну. "В системе органов прокуратуры ощущается острая нехватка профессиональных кадров. Отсутствие хорошо подготовленных кадров накладывает отпечаток на эффективность деятельности, за которую отвечает прокуратура. Только в Антикоррупционной прокуратуре около 25% прокуроров уволились", - заявил Мунтяну в эфире телеканала Moldova 1. По его словам, причин этого кризиса множество: от лучших возможностей в частном секторе до нежелания некоторых прокуроров участвовать в проверке. "Власти ищут решения, чтобы сделать профессию прокурора более привлекательной, в том числе путем улучшения условий труда и предоставления конкурентоспособных зарплат", — отметил он. Мунтяну отметил, что властям нужно предпринимать меры как можно скорее, чтобы не столкнуться с блокированием работы не только в прокуратуре, но и в судах.
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в мире, молдавия
В Молдавии уволилась четверть сотрудников Антикоррупционной прокуратуры
Мунтяну: в Молдавии уволилась четверть сотрудников Антикоррупционной прокуратуры
КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Около 25% прокуроров Антикоррупционной прокуратуры Молдавии уволились, сообщил генпрокурор республики Ион Мунтяну.
"В системе органов прокуратуры ощущается острая нехватка профессиональных кадров. Отсутствие хорошо подготовленных кадров накладывает отпечаток на эффективность деятельности, за которую отвечает прокуратура. Только в Антикоррупционной прокуратуре около 25% прокуроров уволились", - заявил Мунтяну в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, причин этого кризиса множество: от лучших возможностей в частном секторе до нежелания некоторых прокуроров участвовать в проверке.
"Власти ищут решения, чтобы сделать профессию прокурора более привлекательной, в том числе путем улучшения условий труда и предоставления конкурентоспособных зарплат", — отметил он.
Мунтяну отметил, что властям нужно предпринимать меры как можно скорее, чтобы не столкнуться с блокированием работы не только в прокуратуре, но и в судах.