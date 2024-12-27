https://ria.ru/20241227/uvolnenie-1991763310.html

Киевский университет уволил профессора после слов о "голодных украинках"

Киевский университет уволил профессора после слов о "голодных украинках" - РИА Новости, 27.12.2024

Киевский университет уволил профессора после слов о "голодных украинках"

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко уволило профессора Никиту Василенко после его слов о "голодных украинках" и "иностранных... РИА Новости, 27.12.2024

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко уволило профессора Никиту Василенко после его слов о "голодных украинках" и "иностранных миротворцах", сообщает в пятницу украинский вуз. Ранее украинские СМИ опубликовали видео с выступлением Василенко, на котором он заявил, что привлечение иностранных миротворцев на Украину поможет "улучшить ситуацию с рождаемостью", и говорил о "сотнях тысяч голодных украинок". "Руководством Киевского национального университета имени Тараса Шевченко принято решение о досрочном расторжении контракта с профессором кафедры печатных медиа и истории журналистики учебно-научного института журналистики Никитой Василенко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета. Согласно сообщению, причинами увольнения Василенко стали несоответствие поведения нормам закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" и закона "Об образовании"; пренебрежение требованиями этического кодекса университетского сообщества, такими как сохранение научной репутации, воспитание студентов в духе патриотизма, соблюдение толерантности и нравственных ценностей; использование своей аффилиации с университетом способом, который наносит ущерб репутации заведения.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973822481.html

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украина, тарас шевченко, в мире