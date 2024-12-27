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"Пришло время": в США выступили со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/ukraina-1991579039.html
"Пришло время": в США выступили со срочным требованием по Украине
"Пришло время": в США выступили со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 27.12.2024
"Пришло время": в США выступили со срочным требованием по Украине
США следует заняться дипломатией вместо требований о мобилизации все новых украинцев, заявил американский Институт ответственного государственного управления... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T04:04:00+03:00
2024-12-27T04:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США следует заняться дипломатией вместо требований о мобилизации все новых украинцев, заявил американский Институт ответственного государственного управления Куинси в социальной сети X."Американские чиновники требуют от Украины мобилизовать граждан во возрасте 19—25 лет — однако местные жители против этого. &lt;...&gt; Пришло время для дипломатии", — говорится в заявлении института.В аналитическом центре добавили, что конфликт на Украине уже привел к большим человеческим жертвам и лишил дома многих людей. Вашингтону пора прекратить страдания населения Украины, подчеркнули в Институте Куинси.Институт ответственного государственного управления Куинси специализируется на анализе внешней политики и выступает за отказ от участия США в военных конфликтах. Аналитический центр также издает журнал Responsible Statecrasft.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241227/wp-1991571675.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Пришло время": в США выступили со срочным требованием по Украине

Институт государственного управления Куинси призвал США к переговорам по Украине

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США следует заняться дипломатией вместо требований о мобилизации все новых украинцев, заявил американский Институт ответственного государственного управления Куинси в социальной сети X.
"Американские чиновники требуют от Украины мобилизовать граждан во возрасте 19—25 лет — однако местные жители против этого. <...> Пришло время для дипломатии", — говорится в заявлении института.
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В аналитическом центре добавили, что конфликт на Украине уже привел к большим человеческим жертвам и лишил дома многих людей. Вашингтону пора прекратить страдания населения Украины, подчеркнули в Институте Куинси.
Институт ответственного государственного управления Куинси специализируется на анализе внешней политики и выступает за отказ от участия США в военных конфликтах. Аналитический центр также издает журнал Responsible Statecrasft.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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