https://ria.ru/20241227/ukraina-1991579039.html

"Пришло время": в США выступили со срочным требованием по Украине

"Пришло время": в США выступили со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 27.12.2024

"Пришло время": в США выступили со срочным требованием по Украине

США следует заняться дипломатией вместо требований о мобилизации все новых украинцев, заявил американский Институт ответственного государственного управления... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T04:04:00+03:00

2024-12-27T04:04:00+03:00

2024-12-27T04:04:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США следует заняться дипломатией вместо требований о мобилизации все новых украинцев, заявил американский Институт ответственного государственного управления Куинси в социальной сети X."Американские чиновники требуют от Украины мобилизовать граждан во возрасте 19—25 лет — однако местные жители против этого. <...> Пришло время для дипломатии", — говорится в заявлении института.В аналитическом центре добавили, что конфликт на Украине уже привел к большим человеческим жертвам и лишил дома многих людей. Вашингтону пора прекратить страдания населения Украины, подчеркнули в Институте Куинси.Институт ответственного государственного управления Куинси специализируется на анализе внешней политики и выступает за отказ от участия США в военных конфликтах. Аналитический центр также издает журнал Responsible Statecrasft.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины