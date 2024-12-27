Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ
Ростовские власти в ситуации с учебником по ОБЖ сослались на издательство
© соцсетиУчебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса
© соцсети
Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Учебник "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс", возмутивший родителей, выпущен издательством, допущенным к выпуску учебных пособий для школ, заявили РИА Новости в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.
"Учебное пособие "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс" (под редакцией С.Н. Вангородского, В.Н. Латчука, М.И. Кузнецова) выпущено издательством "Дрофа", допущенным Минпросвещения России к выпуску учебных пособий, используемых в школах", - говорится в сообщении.
По мнению министерства, данное пособие может использоваться учителями в качестве учебного пособия для ознакомления с отдельными темами предмета ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины).
Ранее родители учеников ряда школ в Волгодонске Ростовской области возмутились в соцсетях из-за разделов одного из учебников по ОБЖ для 9 класса. В частности, в нем нашли инструкцию, как не стать жертвой сексуального насилия, при этом вину за преступление авторы пособия перекладывают на пострадавших. Также в учебнике есть советы для девушек не выделяться яркими нарядами и макияжем. Пользователи соцсетей при этом обратили внимание, что все авторы пособия – мужчины.
По поводу этого пособия также высказалась член Общественной палаты России, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина: 25 декабря она отметила в своем Telegram-канале, что учебник не входит в федеральный перечень.
Минпросвещения РФ опубликовало на своем сайте сообщение о том, что этот учебник не может использоваться в школах.