https://ria.ru/20241227/uchebnik-1991718265.html

Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ

Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ - РИА Новости, 27.12.2024

Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ

Учебник "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс", возмутивший родителей, выпущен издательством, допущенным к выпуску учебных пособий для школ, заявили... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:38:00+03:00

2024-12-27T16:38:00+03:00

2024-12-27T16:38:00+03:00

россия

ростовская область

волгодонск

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Учебник "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс", возмутивший родителей, выпущен издательством, допущенным к выпуску учебных пособий для школ, заявили РИА Новости в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области. "Учебное пособие "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс" (под редакцией С.Н. Вангородского, В.Н. Латчука, М.И. Кузнецова) выпущено издательством "Дрофа", допущенным Минпросвещения России к выпуску учебных пособий, используемых в школах", - говорится в сообщении. По мнению министерства, данное пособие может использоваться учителями в качестве учебного пособия для ознакомления с отдельными темами предмета ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Ранее родители учеников ряда школ в Волгодонске Ростовской области возмутились в соцсетях из-за разделов одного из учебников по ОБЖ для 9 класса. В частности, в нем нашли инструкцию, как не стать жертвой сексуального насилия, при этом вину за преступление авторы пособия перекладывают на пострадавших. Также в учебнике есть советы для девушек не выделяться яркими нарядами и макияжем. Пользователи соцсетей при этом обратили внимание, что все авторы пособия – мужчины. По поводу этого пособия также высказалась член Общественной палаты России, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина: 25 декабря она отметила в своем Telegram-канале, что учебник не входит в федеральный перечень. Минпросвещения РФ опубликовало на своем сайте сообщение о том, что этот учебник не может использоваться в школах.

https://ria.ru/20241105/uchebnik-1982018376.html

https://ria.ru/20241108/uchebniki-1982772173.html

россия

ростовская область

волгодонск

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россия, ростовская область, волгодонск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество