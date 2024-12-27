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Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ - РИА Новости, 27.12.2024
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16:38 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/uchebnik-1991718265.html
Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ
Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ - РИА Новости, 27.12.2024
Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ
Учебник "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс", возмутивший родителей, выпущен издательством, допущенным к выпуску учебных пособий для школ, заявили... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:38:00+03:00
2024-12-27T16:38:00+03:00
россия
ростовская область
волгодонск
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Учебник "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс", возмутивший родителей, выпущен издательством, допущенным к выпуску учебных пособий для школ, заявили РИА Новости в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области. "Учебное пособие "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс" (под редакцией С.Н. Вангородского, В.Н. Латчука, М.И. Кузнецова) выпущено издательством "Дрофа", допущенным Минпросвещения России к выпуску учебных пособий, используемых в школах", - говорится в сообщении. По мнению министерства, данное пособие может использоваться учителями в качестве учебного пособия для ознакомления с отдельными темами предмета ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Ранее родители учеников ряда школ в Волгодонске Ростовской области возмутились в соцсетях из-за разделов одного из учебников по ОБЖ для 9 класса. В частности, в нем нашли инструкцию, как не стать жертвой сексуального насилия, при этом вину за преступление авторы пособия перекладывают на пострадавших. Также в учебнике есть советы для девушек не выделяться яркими нарядами и макияжем. Пользователи соцсетей при этом обратили внимание, что все авторы пособия – мужчины. По поводу этого пособия также высказалась член Общественной палаты России, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина: 25 декабря она отметила в своем Telegram-канале, что учебник не входит в федеральный перечень. Минпросвещения РФ опубликовало на своем сайте сообщение о том, что этот учебник не может использоваться в школах.
https://ria.ru/20241105/uchebnik-1982018376.html
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россия
ростовская область
волгодонск
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россия, ростовская область, волгодонск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество
Россия, Ростовская область, Волгодонск, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Общество
Ростовские власти прокомментировали ситуацию с учебником по ОБЖ

Ростовские власти в ситуации с учебником по ОБЖ сослались на издательство

© соцсетиУчебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса
Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© соцсети
Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Учебник "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс", возмутивший родителей, выпущен издательством, допущенным к выпуску учебных пособий для школ, заявили РИА Новости в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.
"Учебное пособие "Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс" (под редакцией С.Н. Вангородского, В.Н. Латчука, М.И. Кузнецова) выпущено издательством "Дрофа", допущенным Минпросвещения России к выпуску учебных пособий, используемых в школах", - говорится в сообщении.
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Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку
5 ноября, 19:26
По мнению министерства, данное пособие может использоваться учителями в качестве учебного пособия для ознакомления с отдельными темами предмета ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины).
Ранее родители учеников ряда школ в Волгодонске Ростовской области возмутились в соцсетях из-за разделов одного из учебников по ОБЖ для 9 класса. В частности, в нем нашли инструкцию, как не стать жертвой сексуального насилия, при этом вину за преступление авторы пособия перекладывают на пострадавших. Также в учебнике есть советы для девушек не выделяться яркими нарядами и макияжем. Пользователи соцсетей при этом обратили внимание, что все авторы пособия – мужчины.
По поводу этого пособия также высказалась член Общественной палаты России, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина: 25 декабря она отметила в своем Telegram-канале, что учебник не входит в федеральный перечень.
Минпросвещения РФ опубликовало на своем сайте сообщение о том, что этот учебник не может использоваться в школах.
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Новые учебники по истории для средней школы включили в федеральный перечень
8 ноября, 22:56
 
РоссияРостовская областьВолгодонскЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаОбщество
 
 
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