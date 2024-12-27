Рейтинг@Mail.ru
В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 27.12.2024 (обновлено: 16:03 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/uchebnik-1991669479.html
В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву
В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву - РИА Новости, 27.12.2024
В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву
Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, не используют в учебном... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:48:00+03:00
2024-12-27T16:03:00+03:00
тамбовская область
ростов-на-дону
волгодонск
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991706812_0:0:1714:964_1920x0_80_0_0_b16c04f1f20b98cd7080af0c9823758b.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, не используют в учебном процессе в школах Тамбовской области, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки региона. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности" для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют "вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения" для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова. "Указанное в публикации учебное пособие авторов С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова, В. Н. Латчука, В. В. Маркова "Основы безопасности жизнедеятельности" не входит в актуальный федеральный перечень, в образовательном процессе в настоящее время не используется", — сообщили в министерстве образования и науки Тамбовской области. Власти добавили, что в Тамбовской области используются учебники, которые соответствуют федеральному перечню.
https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html
тамбовская область
ростов-на-дону
волгодонск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991706812_196:0:1481:964_1920x0_80_0_0_cd43c11c4f81f0504e5b1e76f9ee96e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, ростов-на-дону, волгодонск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество
Тамбовская область, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Общество
В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву

В Тамбове заявили, что не используют учебник, где в изнасиловании винят жертву

© соцсетиУчебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса
Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© соцсети
Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, не используют в учебном процессе в школах Тамбовской области, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки региона.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности" для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют "вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения" для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.
"Указанное в публикации учебное пособие авторов С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова, В. Н. Латчука, В. В. Маркова "Основы безопасности жизнедеятельности" не входит в актуальный федеральный перечень, в образовательном процессе в настоящее время не используется", — сообщили в министерстве образования и науки Тамбовской области.
Власти добавили, что в Тамбовской области используются учебники, которые соответствуют федеральному перечню.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
30 сентября, 14:43
 
Тамбовская областьРостов-на-ДонуВолгодонскЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала