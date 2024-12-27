https://ria.ru/20241227/uchebnik-1991669479.html

В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву

В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву - РИА Новости, 27.12.2024

В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву

Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, не используют в учебном... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:48:00+03:00

2024-12-27T13:48:00+03:00

2024-12-27T16:03:00+03:00

тамбовская область

ростов-на-дону

волгодонск

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

общество

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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, не используют в учебном процессе в школах Тамбовской области, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки региона. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности" для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют "вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения" для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова. "Указанное в публикации учебное пособие авторов С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова, В. Н. Латчука, В. В. Маркова "Основы безопасности жизнедеятельности" не входит в актуальный федеральный перечень, в образовательном процессе в настоящее время не используется", — сообщили в министерстве образования и науки Тамбовской области. Власти добавили, что в Тамбовской области используются учебники, которые соответствуют федеральному перечню.

https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html

тамбовская область

ростов-на-дону

волгодонск

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тамбовская область, ростов-на-дону, волгодонск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество