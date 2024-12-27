В Тамбове прояснили ситуацию с учебником, где в изнасиловании винят жертву
В Тамбове заявили, что не используют учебник, где в изнасиловании винят жертву
© соцсетиУчебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса
© соцсети
Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, не используют в учебном процессе в школах Тамбовской области, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки региона.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности" для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют "вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения" для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.
"Указанное в публикации учебное пособие авторов С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова, В. Н. Латчука, В. В. Маркова "Основы безопасности жизнедеятельности" не входит в актуальный федеральный перечень, в образовательном процессе в настоящее время не используется", — сообщили в министерстве образования и науки Тамбовской области.
Власти добавили, что в Тамбовской области используются учебники, которые соответствуют федеральному перечню.
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