https://ria.ru/20241227/ubiystvo-1991728202.html
На Ставрополье будут судить женщину, убившую знакомую и ее сожителя
На Ставрополье будут судить женщину, убившую знакомую и ее сожителя - РИА Новости, 27.12.2024
На Ставрополье будут судить женщину, убившую знакомую и ее сожителя
Женщину, которая нанесла более 45 ножевых ранений спящему мужчине и его сожительнице, после чего уснула на месте преступления, будут судить в Ставропольском... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:14:00+03:00
2024-12-27T17:14:00+03:00
2024-12-27T17:14:00+03:00
происшествия
ставропольский край
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 27 дек - РИА Новости. Женщину, которая нанесла более 45 ножевых ранений спящему мужчине и его сожительнице, после чего уснула на месте преступления, будут судить в Ставропольском крае по делу о двойном убийстве с особой жестокостью, сообщила прокуратура региона. По версии следствия, женщина выпивала в компании своей знакомой и ее сожителя в их частном доме в Ставрополе. Во время застолья между обвиняемой и мужчиной возник конфликт, в результате которого он причинил ей телесные повреждения. Она дождалась, пока обидчик уснет, и нанесла ему 20 ударов ножом. Свидетелем происходящего стала сожительница мужчины, после чего обвиняемая убила и ее. После жестокой расправы обвиняемая уснула на месте убийства, где ее и обнаружили сотрудники полиции. "Прокуратура края направила в суд уголовное дело об убийстве двух лиц с особой жестокостью… в отношении 62-летней жительницы города Ставрополя", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241223/ubiystvo-1990834336.html
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происшествия, ставропольский край, ставрополь
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь
На Ставрополье будут судить женщину, убившую знакомую и ее сожителя
На Ставрополье будут судить женщину по делу об особо жестоком двойном убийстве