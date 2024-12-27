https://ria.ru/20241227/trebovaniya-1991731413.html

Обязательные требования для гостиничных проектов в России будут упрощены

Обязательные требования для гостиничных проектов в России будут упрощены - РИА Новости, 27.12.2024

Обязательные требования для гостиничных проектов в России будут упрощены

"Дорожная карта" по упрощению обязательных требований для реализации гостиничных проектов утверждена в правительстве России, она разработана в рамках проекта по РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:23:00+03:00

2024-12-27T17:23:00+03:00

2024-12-27T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. "Дорожная карта" по упрощению обязательных требований для реализации гостиничных проектов утверждена в правительстве России, она разработана в рамках проекта по сокращению нормативных правил для бизнеса "Регуляторная гильотина 2.0", говорится в пресс-релизе, распространенном аппаратом вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Дорожная карта", указывается в нем, подготовлена в результате обсуждения с деловыми кругами и экспертным сообществом, рабочие группы комплексно проанализировали весь объем обязательных требований, предъявляемых к реализации подобных проектов, и предложили к пересмотру те из них, которые неактуальны и избыточны. План мероприятий рассчитан до конца 2025 года. Их итогом станут принятые постановления правительства и приказы ведомств, а также внесение поправок в действующее законодательство. Данная работа проводится в правительстве под руководством Григоренко. "Мы проанализировали, где можно безболезненно и оперативно облегчить требования к возведению гостиниц, чтобы снизить административное давление на бизнес и помочь ему удовлетворить возрастающий спрос наших граждан на внутренний туризм. Актуализация обязательных требований позволяет реализовывать более современные проекты, не снижая качество и соблюдая правила безопасности", - прокомментировал Григоренко. Так, например, для гостиниц с фондом в 120 - 200 номеров (гостиницы средних размеров с энергопотреблением до 670 кВт) станет доступен упрощенный порядок подключения к электросетям, действующий сейчас для объектов с энергопотреблением до 150 кВт. Срок рассмотрения заявки на технологическое присоединение сократится с 20 до 10 дней. До одного месяца будет сокращен срок проверки оснований для вывода земельного участка на аукцион. Сейчас эта процедура занимает два месяца. В течение пяти дней победителю аукциона будут обязаны направить подписанный договор купли-продажи или аренды земельного участка.

https://realty.ria.ru/20241114/rossijane-1983803338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, дмитрий григоренко