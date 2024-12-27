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Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам на СВО

Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам на СВО - РИА Новости, 27.12.2024

Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам на СВО

Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:14:00+03:00

2024-12-27T18:14:00+03:00

2024-12-27T18:14:00+03:00

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нижегородская область

глеб никитин

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Машина высокой проходимости, системы отслеживания вражеских дронов, беспилотники для наших бойцов и другая техника - всё это собрали по заявке нашего Героя России Виталия Антонова. Сегодня, накануне Нового года, передали ему гуманитарную помощь", - написал Никитин в Telegram-канале. Глава региона поблагодарил бойцов за службу и за защиту Родины. "Наша работа - обеспечить надежный тыл и вместе приближать Победу", - подчеркнул Никитин. Ранее глава региона публиковал сообщение о том, что в сентябре на открытии стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске он встречался с родителями Героя России Виталия Антонова и поблагодарил их за достойное воспитание сына. По данным Минобороны России, в 2023 году на краснолиманском направлении майор Антонов лично возглавил один из штурмов отрядов и повёл свое подразделение в наступление. За проявленный героизм майор Антонов получил звание Героя России.

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россия, нижегородская область, глеб никитин, сво