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Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам на СВО - РИА Новости, 27.12.2024
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Надежные люди
 
18:14 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/svo-1991744964.html
Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам на СВО
Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам на СВО - РИА Новости, 27.12.2024
Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам на СВО
Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:14:00+03:00
2024-12-27T18:14:00+03:00
надежные люди
россия
нижегородская область
глеб никитин
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Машина высокой проходимости, системы отслеживания вражеских дронов, беспилотники для наших бойцов и другая техника - всё это собрали по заявке нашего Героя России Виталия Антонова. Сегодня, накануне Нового года, передали ему гуманитарную помощь", - написал Никитин в Telegram-канале. Глава региона поблагодарил бойцов за службу и за защиту Родины. "Наша работа - обеспечить надежный тыл и вместе приближать Победу", - подчеркнул Никитин. Ранее глава региона публиковал сообщение о том, что в сентябре на открытии стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске он встречался с родителями Героя России Виталия Антонова и поблагодарил их за достойное воспитание сына. По данным Минобороны России, в 2023 году на краснолиманском направлении майор Антонов лично возглавил один из штурмов отрядов и повёл свое подразделение в наступление. За проявленный героизм майор Антонов получил звание Героя России.
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россия, нижегородская область, глеб никитин, сво
Надежные люди, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин, СВО
Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам на СВО

Никитин: Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам СВО

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Нижегородская область отправила автомобиль и беспилотники бойцам специальной военной операции, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Машина высокой проходимости, системы отслеживания вражеских дронов, беспилотники для наших бойцов и другая техника - всё это собрали по заявке нашего Героя России Виталия Антонова. Сегодня, накануне Нового года, передали ему гуманитарную помощь", - написал Никитин в Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил бойцов за службу и за защиту Родины. "Наша работа - обеспечить надежный тыл и вместе приближать Победу", - подчеркнул Никитин.
Ранее глава региона публиковал сообщение о том, что в сентябре на открытии стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске он встречался с родителями Героя России Виталия Антонова и поблагодарил их за достойное воспитание сына. По данным Минобороны России, в 2023 году на краснолиманском направлении майор Антонов лично возглавил один из штурмов отрядов и повёл свое подразделение в наступление. За проявленный героизм майор Антонов получил звание Героя России.
Новгородцы доставили в зону СВО печи-буржуйки, масксети, пряники от детей - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО
Вчера, 16:44
 
Надежные людиРоссияНижегородская областьГлеб НикитинСВО
 
 
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