https://ria.ru/20241227/svo-1991655378.html
ВС России освободили населенный пункт Загрызово
ВС России освободили населенный пункт Загрызово - РИА Новости, 27.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Загрызово
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Лозовую и Загрызово в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:02:00+03:00
2024-12-27T13:02:00+03:00
2024-12-27T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Лозовую и Загрызово в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 21 по 27 декабря.Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, харьковская область, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Германия, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили населенный пункт Загрызово
ВС России освободили населенный пункт Загрызово в Харьковской области