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Умер экс-глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки
Умер экс-глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки - РИА Новости, 27.12.2024
Умер экс-глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки
Осаму Судзуки, более 40 лет возглавлявший автостроительную компанию Suzuki, развивший ее до автоконцерна мировой величины, скончался в возрасте 94 лет, передает РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:01:00+03:00
2024-12-27T16:01:00+03:00
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ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. Осаму Судзуки, более 40 лет возглавлявший автостроительную компанию Suzuki, развивший ее до автоконцерна мировой величины, скончался в возрасте 94 лет, передает телеканал NHK. Он пришел в компанию, став зятем второго президента этой автокомпании в 1958 году, а через 20 лет стал ее 4-м главой. В 1979 году автоконцерн выпустил на рынок малолитражку по цене менее 500 тысяч иен, что по курсу на то время соответствовало 2550 долларам. В 1983 году Suzuki стал первым японским автостроителем, открывшим свой завод в Индии. Машины Suzuki стали самыми продаваемыми в этой стране. Судзуки считал основой производства - "создание вещей хорошего качества, но по доступным ценам". В 2000 году Судзуки стал главой совета директоров, его называли харизматичным управленцем. Продажи автоконцерна, когда он стал президентом компании, составляли 300 миллиардов иен в год, а в 2000 году, когда он стал президентом совета директоров, они вышли на уровень 3 триллиона иен в год. В сентябре у него обнаружили лимфому, но он отказался от лечения.
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в мире, авто, индия
Умер экс-глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки
Бывший президент автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки умер в возрасте 94 лет
ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. Осаму Судзуки, более 40 лет возглавлявший автостроительную компанию Suzuki, развивший ее до автоконцерна мировой величины, скончался в возрасте 94 лет, передает телеканал NHK.
Он пришел в компанию, став зятем второго президента этой автокомпании в 1958 году, а через 20 лет стал ее 4-м главой. В 1979 году автоконцерн выпустил на рынок малолитражку по цене менее 500 тысяч иен, что по курсу на то время соответствовало 2550 долларам. В 1983 году Suzuki стал первым японским автостроителем, открывшим свой завод в Индии
. Машины Suzuki стали самыми продаваемыми в этой стране.
Судзуки считал основой производства - "создание вещей хорошего качества, но по доступным ценам".
В 2000 году Судзуки стал главой совета директоров, его называли харизматичным управленцем. Продажи автоконцерна, когда он стал президентом компании, составляли 300 миллиардов иен в год, а в 2000 году, когда он стал президентом совета директоров, они вышли на уровень 3 триллиона иен в год.
В сентябре у него обнаружили лимфому, но он отказался от лечения.