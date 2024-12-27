https://ria.ru/20241227/suzuki-1991699391.html

Умер экс-глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки

Умер экс-глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки - РИА Новости, 27.12.2024

Умер экс-глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки

Осаму Судзуки, более 40 лет возглавлявший автостроительную компанию Suzuki, развивший ее до автоконцерна мировой величины, скончался в возрасте 94 лет, передает РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:01:00+03:00

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ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. Осаму Судзуки, более 40 лет возглавлявший автостроительную компанию Suzuki, развивший ее до автоконцерна мировой величины, скончался в возрасте 94 лет, передает телеканал NHK. Он пришел в компанию, став зятем второго президента этой автокомпании в 1958 году, а через 20 лет стал ее 4-м главой. В 1979 году автоконцерн выпустил на рынок малолитражку по цене менее 500 тысяч иен, что по курсу на то время соответствовало 2550 долларам. В 1983 году Suzuki стал первым японским автостроителем, открывшим свой завод в Индии. Машины Suzuki стали самыми продаваемыми в этой стране. Судзуки считал основой производства - "создание вещей хорошего качества, но по доступным ценам". В 2000 году Судзуки стал главой совета директоров, его называли харизматичным управленцем. Продажи автоконцерна, когда он стал президентом компании, составляли 300 миллиардов иен в год, а в 2000 году, когда он стал президентом совета директоров, они вышли на уровень 3 триллиона иен в год. В сентябре у него обнаружили лимфому, но он отказался от лечения.

https://ria.ru/20230715/avtokontsern-1884325036.html

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в мире, авто, индия