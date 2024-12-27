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Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, предстанут перед судом - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/sud-1991717227.html
Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, предстанут перед судом
Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, предстанут перед судом - РИА Новости, 27.12.2024
Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, предстанут перед судом
Уголовные дела в отношении 21 украинского военнослужащего, вторгшегося в Курскую область, направлены в суд, фигуранты были взяты в плен и находятся под стражей... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:34:00+03:00
2024-12-27T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уголовные дела в отношении 21 украинского военнослужащего, вторгшегося в Курскую область, направлены в суд, фигуранты были взяты в плен и находятся под стражей в Белгородской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по семи уголовным делам в отношении 21 военнослужащего вооруженных формирований Украины. Они обвиняются по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий)", - говорится в сообщении По версии следствия, в августе вооруженные боевым автоматическим стрелковым и крупнокалиберным оружием с использованием взрывных устройств украинские военные, нарушая суверенитет России, незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для террористической деятельности. Уточняется, что боевики оборудовали в прилегающих к районам лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться, препятствовали их эвакуации. "Все обвиняемые, задержанные российскими военнослужащими, в настоящее время содержатся под стражей в Белгородской области. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - поясняется в релизе.
https://ria.ru/20241224/sud-1991062157.html
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происшествия, россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, предстанут перед судом

Генпрокуратура направила в суд дела в отношении 21 украинского военнослужащего

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уголовные дела в отношении 21 украинского военнослужащего, вторгшегося в Курскую область, направлены в суд, фигуранты были взяты в плен и находятся под стражей в Белгородской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по семи уголовным делам в отношении 21 военнослужащего вооруженных формирований Украины. Они обвиняются по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий)", - говорится в сообщении
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По версии следствия, в августе вооруженные боевым автоматическим стрелковым и крупнокалиберным оружием с использованием взрывных устройств украинские военные, нарушая суверенитет России, незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для террористической деятельности.
Уточняется, что боевики оборудовали в прилегающих к районам лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться, препятствовали их эвакуации.
"Все обвиняемые, задержанные российскими военнослужащими, в настоящее время содержатся под стражей в Белгородской области. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - поясняется в релизе.
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