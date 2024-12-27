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МЖД опровергла информацию о горящих вагонах на станции Воскресенск - РИА Новости, 27.12.2024
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20:12 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/stantsiya-1991760347.html
МЖД опровергла информацию о горящих вагонах на станции Воскресенск
МЖД опровергла информацию о горящих вагонах на станции Воскресенск - РИА Новости, 27.12.2024
МЖД опровергла информацию о горящих вагонах на станции Воскресенск
Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск не соответствует действительности, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 27.12.2024
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск не соответствует действительности, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Компания пишет, что ранее про горящие вагоны написали некоторые телеграм-каналы. "Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск… не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Как уточняется в сообщении, фото были сделаны 26 декабря во время плановых учений, в которых приняли участие команды пожарных поездов.
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воскресенск, ржд, московская область (подмосковье), россия, общество
Воскресенск, РЖД, Московская область (Подмосковье), Россия, Общество
МЖД опровергла информацию о горящих вагонах на станции Воскресенск

МЖД назвала сообщения в соцсетях о горящих вагонах на станции Воскресенск фейком

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСтанция МЖД
Станция МЖД - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Станция МЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск не соответствует действительности, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Компания пишет, что ранее про горящие вагоны написали некоторые телеграм-каналы.
"Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск… не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, фото были сделаны 26 декабря во время плановых учений, в которых приняли участие команды пожарных поездов.
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ВоскресенскРЖДМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
 
 
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