https://ria.ru/20241227/stantsiya-1991760347.html

МЖД опровергла информацию о горящих вагонах на станции Воскресенск

МЖД опровергла информацию о горящих вагонах на станции Воскресенск - РИА Новости, 27.12.2024

МЖД опровергла информацию о горящих вагонах на станции Воскресенск

Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск не соответствует действительности, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 27.12.2024

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск не соответствует действительности, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Компания пишет, что ранее про горящие вагоны написали некоторые телеграм-каналы. "Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск… не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Как уточняется в сообщении, фото были сделаны 26 декабря во время плановых учений, в которых приняли участие команды пожарных поездов.

https://ria.ru/20241226/lokomotiv-1991565755.html

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воскресенск, ржд, московская область (подмосковье), россия, общество