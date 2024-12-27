https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991586832.html
В Курской области бойцы "Анвара" выбивают дронами технику ВСУ
В Курской области бойцы "Анвара" выбивают дронами технику ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
В Курской области бойцы "Анвара" выбивают дронами технику ВСУ
Подразделение "Анвар", действующее в Курской области, выбивает дронами украинскую технику, из-за чего боевикам ВСУ приходится перемещаться пешком, рассказал РИА РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:45:00+03:00
2024-12-27T07:45:00+03:00
2024-12-27T07:45:00+03:00
курская область
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вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 27 дек – РИА Новости. Подразделение "Анвар", действующее в Курской области, выбивает дронами украинскую технику, из-за чего боевикам ВСУ приходится перемещаться пешком, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Слим". "Вначале техника шла просто эшелонами, её жгли десятками в день. И, конечно же, какая бы там помощь ни была, ресурс не безграничен. Сейчас мы наблюдаем очень часто такую картину, что ротация у противника происходит пешим порядком, то есть они двигаются по 7-8 километров, чтобы поменять друг друга", - сообщил "Слим". Подразделение "Анвар" постоянно тестирует новые образцы вооружений в боевых условиях. В частности, бойцы применяют дроны на оптоволокне. "Есть проблемы (у противника – ред.) и с эвакуацией, и с подвозами, и с прочим. Активно помогаем, чтобы положение еще более ухудшалось. Развиваем новые технологии, постоянно что-то тестируем. Сейчас активно используем дроны на оптоволокне", - добавил военнослужащий с позывным "Боров". Военнослужащие добавили, что многие украинские военные сдаются в плен, поскольку не понимают, что они делают в Курской области и зачем они сюда приехали. Пленные не хотят умирать и понимают, что их используют в качестве "мяса". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991586669.html
https://ria.ru/20241226/minoborony-1991493991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области бойцы "Анвара" выбивают дронами технику ВСУ
Бойцы "Анвара" вынуждают боевиков ВСУ добираться до передовой пешком
КУРСКАЯ ОБЛ., 27 дек – РИА Новости. Подразделение "Анвар", действующее в Курской области, выбивает дронами украинскую технику, из-за чего боевикам ВСУ приходится перемещаться пешком, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Слим".
"Вначале техника шла просто эшелонами, её жгли десятками в день. И, конечно же, какая бы там помощь ни была, ресурс не безграничен. Сейчас мы наблюдаем очень часто такую картину, что ротация у противника происходит пешим порядком, то есть они двигаются по 7-8 километров, чтобы поменять друг друга", - сообщил "Слим".
Подразделение "Анвар" постоянно тестирует новые образцы вооружений в боевых условиях. В частности, бойцы применяют дроны на оптоволокне.
"Есть проблемы (у противника – ред.) и с эвакуацией, и с подвозами, и с прочим. Активно помогаем, чтобы положение еще более ухудшалось. Развиваем новые технологии, постоянно что-то тестируем. Сейчас активно используем дроны на оптоволокне", - добавил военнослужащий с позывным "Боров".
Военнослужащие добавили, что многие украинские военные сдаются в плен, поскольку не понимают, что они делают в Курской области
и зачем они сюда приехали. Пленные не хотят умирать и понимают, что их используют в качестве "мяса".
Подразделения ВСУ
в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.