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"Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона - РИА Новости, 27.12.2024
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07:41 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991586669.html
"Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона
"Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона - РИА Новости, 27.12.2024
"Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона
"Эспаньола" совместно с тульским разработчиком беспилотников семейства "Овод" тестирует комплекс ПВО, созданный на базе FPV-дрона, предназначенный для... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:41:00+03:00
2024-12-27T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. "Эспаньола" совместно с тульским разработчиком беспилотников семейства "Овод" тестирует комплекс ПВО, созданный на базе FPV-дрона, предназначенный для уничтожения тяжелых украинских дронов типа "Баба-Яга", передаёт наблюдавший за испытаниями комплекса корреспондент РИА Новости. "Среди основных преимуществ данной системы не только управление с мышки, но и тот момент, что оператор указывает направление, куда лететь дрону, полет осуществляется в автоматическом режиме, оператор просто контролирует этот момент. Система захватывает цель, оператор даёт подтверждение, система сама наводится и сама поражает цель. Оператор только контролирует и дает разрешение. В этом основная ценность", - рассказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Биркин". Во время тестов оператор-испытатель "Эспаньолы" с помощью системы управления, установленной на ноутбук, поднял в воздух FPV-противодрон, то есть беспилотник, снабженный достаточным количеством взрывчатки для уничтожения при детонации находящего в радиусе 10-15 метров БПЛА противника, выследил коптер-мишень и сбил его путем дистанционного подрыва противодрона. Коптер ПВО разработан на базе БПЛА "Овод-7". В настоящий момент, FPV-комплекс ПВО находится в стадии разработки. Комплекс эффективен для борьбы с крупными беспилотниками противника, действующими на малых высотах и ближних дистанциях.
https://ria.ru/20241120/nyt-1984914643.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность
"Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона

"Эспаньола" тестирует комплекс FPV-ПВО "Овод", чтобы сбивать тяжелые дроны

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон батальона "Эспаньола"
Шеврон батальона Эспаньола - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон батальона "Эспаньола". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. "Эспаньола" совместно с тульским разработчиком беспилотников семейства "Овод" тестирует комплекс ПВО, созданный на базе FPV-дрона, предназначенный для уничтожения тяжелых украинских дронов типа "Баба-Яга", передаёт наблюдавший за испытаниями комплекса корреспондент РИА Новости.
"Среди основных преимуществ данной системы не только управление с мышки, но и тот момент, что оператор указывает направление, куда лететь дрону, полет осуществляется в автоматическом режиме, оператор просто контролирует этот момент. Система захватывает цель, оператор даёт подтверждение, система сама наводится и сама поражает цель. Оператор только контролирует и дает разрешение. В этом основная ценность", - рассказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Биркин".
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Во время тестов оператор-испытатель "Эспаньолы" с помощью системы управления, установленной на ноутбук, поднял в воздух FPV-противодрон, то есть беспилотник, снабженный достаточным количеством взрывчатки для уничтожения при детонации находящего в радиусе 10-15 метров БПЛА противника, выследил коптер-мишень и сбил его путем дистанционного подрыва противодрона.
Коптер ПВО разработан на базе БПЛА "Овод-7".
В настоящий момент, FPV-комплекс ПВО находится в стадии разработки. Комплекс эффективен для борьбы с крупными беспилотниками противника, действующими на малых высотах и ближних дистанциях.
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