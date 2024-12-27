https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991586669.html

"Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона

"Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона - РИА Новости, 27.12.2024

"Эспаньола" тестирует комплекс ПВО на базе FPV-дрона

"Эспаньола" совместно с тульским разработчиком беспилотников семейства "Овод" тестирует комплекс ПВО, созданный на базе FPV-дрона, предназначенный для... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:41:00+03:00

2024-12-27T07:41:00+03:00

2024-12-27T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888672792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bd8ca6aff0e1d74a523519155bbe13f.jpg

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. "Эспаньола" совместно с тульским разработчиком беспилотников семейства "Овод" тестирует комплекс ПВО, созданный на базе FPV-дрона, предназначенный для уничтожения тяжелых украинских дронов типа "Баба-Яга", передаёт наблюдавший за испытаниями комплекса корреспондент РИА Новости. "Среди основных преимуществ данной системы не только управление с мышки, но и тот момент, что оператор указывает направление, куда лететь дрону, полет осуществляется в автоматическом режиме, оператор просто контролирует этот момент. Система захватывает цель, оператор даёт подтверждение, система сама наводится и сама поражает цель. Оператор только контролирует и дает разрешение. В этом основная ценность", - рассказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Биркин". Во время тестов оператор-испытатель "Эспаньолы" с помощью системы управления, установленной на ноутбук, поднял в воздух FPV-противодрон, то есть беспилотник, снабженный достаточным количеством взрывчатки для уничтожения при детонации находящего в радиусе 10-15 метров БПЛА противника, выследил коптер-мишень и сбил его путем дистанционного подрыва противодрона. Коптер ПВО разработан на базе БПЛА "Овод-7". В настоящий момент, FPV-комплекс ПВО находится в стадии разработки. Комплекс эффективен для борьбы с крупными беспилотниками противника, действующими на малых высотах и ближних дистанциях.

https://ria.ru/20241120/nyt-1984914643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, безопасность