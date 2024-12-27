https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991584230.html

Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском

Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском - РИА Новости, 27.12.2024

Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском

Разведчики группировки войск "Юг" сорвали атаку бронегруппы ВСУ из двух танков, которые пытались помешать российским штурмовикам под Северском в Донбассе,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T06:35:00+03:00

2024-12-27T06:35:00+03:00

2024-12-27T06:35:00+03:00

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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг" сорвали атаку бронегруппы ВСУ из двух танков, которые пытались помешать российским штурмовикам под Северском в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения. В районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, штурмовые подразделения группировки начали наступление на укрепленные позиции ВСУ, навстречу выехали танки противника и начали вести огонь. Разведчики, обнаружив танки, запустили несколько противотанковых управляемых снарядов, после чего противник перевел огонь на них и начал откатываться назад. При отступлении один танк был поврежден. Корреспондент РИА Новости в режиме онлайн наблюдал за боем. "Бронегруппа противника (в составе двух танков - ред.), которая вышла на контратаку (наступающим штурмовым подразделениям ВС РФ - ред.), она свою задачу не выполнила, потому как была встречена огнем. Противник, так сказать, не решился в таких условиях, опасных для себя, дальше выполнять задачу", - сказал командир. По его словам, танки ВСУ сначала попытались сорвать наступление пехоты российской группировки "Юг" и вели огонь по наступающим штурмовикам, а после перевели огонь на разведчиков. "Мы вели огневое поражение с противотанкового ракетного комплекса, противник переключился с наступающей пехоты ведения огня по ним, переключился, соответственно, уже на опасную (для него цель -ред.), на нас. Нам удалось противника своим огнем сковать, не дать возможность ему пройти к наступающей пехоте",- пояснил он. Собеседник агентства отметил, что противник начал отходить и один танк получил повреждения, о чем свидетельствовал дым из него.

https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф