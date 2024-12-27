Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991584230.html
Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском
Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском - РИА Новости, 27.12.2024
Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском
Разведчики группировки войск "Юг" сорвали атаку бронегруппы ВСУ из двух танков, которые пытались помешать российским штурмовикам под Северском в Донбассе,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T06:35:00+03:00
2024-12-27T06:35:00+03:00
в мире
донбасс
северск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_cd078439c21efe1382d5d4220ea38e4e.jpg
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг" сорвали атаку бронегруппы ВСУ из двух танков, которые пытались помешать российским штурмовикам под Северском в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения. В районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, штурмовые подразделения группировки начали наступление на укрепленные позиции ВСУ, навстречу выехали танки противника и начали вести огонь. Разведчики, обнаружив танки, запустили несколько противотанковых управляемых снарядов, после чего противник перевел огонь на них и начал откатываться назад. При отступлении один танк был поврежден. Корреспондент РИА Новости в режиме онлайн наблюдал за боем. "Бронегруппа противника (в составе двух танков - ред.), которая вышла на контратаку (наступающим штурмовым подразделениям ВС РФ - ред.), она свою задачу не выполнила, потому как была встречена огнем. Противник, так сказать, не решился в таких условиях, опасных для себя, дальше выполнять задачу", - сказал командир. По его словам, танки ВСУ сначала попытались сорвать наступление пехоты российской группировки "Юг" и вели огонь по наступающим штурмовикам, а после перевели огонь на разведчиков. "Мы вели огневое поражение с противотанкового ракетного комплекса, противник переключился с наступающей пехоты ведения огня по ним, переключился, соответственно, уже на опасную (для него цель -ред.), на нас. Нам удалось противника своим огнем сковать, не дать возможность ему пройти к наступающей пехоте",- пояснил он. Собеседник агентства отметил, что противник начал отходить и один танк получил повреждения, о чем свидетельствовал дым из него.
https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2c5fcb63d633964196db555b2476aa3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Донбасс, Северск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские разведчики сорвали танковую атаку ВСУ под Северском

Разведчики группировки "Юг" сорвали танковую атаку бронегруппы ВСУ под Северском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Юг" сорвали атаку бронегруппы ВСУ из двух танков, которые пытались помешать российским штурмовикам под Северском в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения.
В районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, штурмовые подразделения группировки начали наступление на укрепленные позиции ВСУ, навстречу выехали танки противника и начали вести огонь. Разведчики, обнаружив танки, запустили несколько противотанковых управляемых снарядов, после чего противник перевел огонь на них и начал откатываться назад. При отступлении один танк был поврежден. Корреспондент РИА Новости в режиме онлайн наблюдал за боем.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Российские разведчики взяли пленных на северском участке фронта
22 декабря, 07:02
"Бронегруппа противника (в составе двух танков - ред.), которая вышла на контратаку (наступающим штурмовым подразделениям ВС РФ - ред.), она свою задачу не выполнила, потому как была встречена огнем. Противник, так сказать, не решился в таких условиях, опасных для себя, дальше выполнять задачу", - сказал командир.
По его словам, танки ВСУ сначала попытались сорвать наступление пехоты российской группировки "Юг" и вели огонь по наступающим штурмовикам, а после перевели огонь на разведчиков.
"Мы вели огневое поражение с противотанкового ракетного комплекса, противник переключился с наступающей пехоты ведения огня по ним, переключился, соответственно, уже на опасную (для него цель -ред.), на нас. Нам удалось противника своим огнем сковать, не дать возможность ему пройти к наступающей пехоте",- пояснил он.
Собеседник агентства отметил, что противник начал отходить и один танк получил повреждения, о чем свидетельствовал дым из него.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреДонбассСеверскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала