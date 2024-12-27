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Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581396.html
Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:11:00+03:00
2024-12-27T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240829/vertolet-1969279910.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области

Ка-52м нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области
29 августа, 16:36
Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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