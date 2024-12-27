https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581396.html
Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:11:00+03:00
2024-12-27T05:11:00+03:00
2024-12-27T05:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240829/vertolet-1969279910.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области
Ка-52м нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области