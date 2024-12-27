https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581396.html

Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024

Экипаж Ка-52м ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:11:00+03:00

2024-12-27T05:11:00+03:00

2024-12-27T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240829/vertolet-1969279910.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность