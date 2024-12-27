https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581252.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.12.2024

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт и пехоту ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:04:00+03:00

2024-12-27T05:04:00+03:00

2024-12-27T10:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт и пехоту ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых уничтожили опорный пункт и ликвидировали пехоту противника, что позволило подразделениям группировки войск "Центр" успешно продвинуться на данном направлении", — рассказали в военном ведомстве.Там уточнили, что огонь велся с закрытой позиции на дальности около десяти тысяч метров. Корректировку огня и контроль поражения цели вел расчет дрона, а данные, поступившие с беспилотника, подтвердили точность попадания и результативность стрельбы.По информации Минобороны, за предыдущие сутки бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ. В результате противник потерял более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и Senator, шесть пикапов, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении Уничтожение опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении 2024-12-27T05:04 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность