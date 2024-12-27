https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581252.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт и пехоту ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:04:00+03:00
2024-12-27T05:04:00+03:00
2024-12-27T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт и пехоту ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых уничтожили опорный пункт и ликвидировали пехоту противника, что позволило подразделениям группировки войск "Центр" успешно продвинуться на данном направлении", — рассказали в военном ведомстве.Там уточнили, что огонь велся с закрытой позиции на дальности около десяти тысяч метров. Корректировку огня и контроль поражения цели вел расчет дрона, а данные, поступившие с беспилотника, подтвердили точность попадания и результативность стрельбы.По информации Минобороны, за предыдущие сутки бойцы "Центра" отразили 11 контратак ВСУ. В результате противник потерял более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и Senator, шесть пикапов, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
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Уничтожение опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении
Уничтожение опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении
2024-12-27T05:04
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PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны: на Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ