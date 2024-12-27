https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581109.html
Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 27.12.2024
Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Экипажи танков Т-80 одного из мотострелковых соединений 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:03:00+03:00
2024-12-27T05:03:00+03:00
2024-12-27T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
т-80
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Экипажи танков Т-80 одного из мотострелковых соединений 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир танка с позывным "Лекс". "Координаты целей были получены от операторов БПЛА, выполняющих разведку в зоне ответственности танкового соединения. После танки выдвинулись в район выполнения боевой задачи и серией выстрелов накрыли несколько укрепленных огневых точек противника", - рассказал он. По словам военнослужащего, в настоящее время танки постоянно работают по украинским целям для поддержки российских штурмовиков на ореховском направлении. "Работаем с закрытых огневых позиций, стреляем как артиллерия. Цели различные - укрепы противника, техника, скопления личного состава, по-разному. Быстро подлететь, отстрелять, нанести максимальное количество поражений и уехать... Прорабатываем, прочищаем, как можем. Помогаем нашим пацанам, штурмовикам", - сказал он.
https://ria.ru/20240908/tank-1971346029.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность
Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Экипажи танков Т-80 нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Экипажи танков Т-80 одного из мотострелковых соединений 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир танка с позывным "Лекс".
"Координаты целей были получены от операторов БПЛА, выполняющих разведку в зоне ответственности танкового соединения. После танки выдвинулись в район выполнения боевой задачи и серией выстрелов накрыли несколько укрепленных огневых точек противника", - рассказал он.
По словам военнослужащего, в настоящее время танки постоянно работают по украинским целям для поддержки российских штурмовиков на ореховском направлении. "Работаем с закрытых огневых позиций, стреляем как артиллерия. Цели различные - укрепы противника, техника, скопления личного состава, по-разному. Быстро подлететь, отстрелять, нанести максимальное количество поражений и уехать... Прорабатываем, прочищаем, как можем. Помогаем нашим пацанам, штурмовикам", - сказал он.