https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991581109.html

Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 27.12.2024

Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Экипажи танков Т-80 одного из мотострелковых соединений 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:03:00+03:00

2024-12-27T05:03:00+03:00

2024-12-27T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

т-80

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540232_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_41e10041d70a5a92a742346973fade4e.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Экипажи танков Т-80 одного из мотострелковых соединений 58-й армии группировки войск "Днепр" нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир танка с позывным "Лекс". "Координаты целей были получены от операторов БПЛА, выполняющих разведку в зоне ответственности танкового соединения. После танки выдвинулись в район выполнения боевой задачи и серией выстрелов накрыли несколько укрепленных огневых точек противника", - рассказал он. По словам военнослужащего, в настоящее время танки постоянно работают по украинским целям для поддержки российских штурмовиков на ореховском направлении. "Работаем с закрытых огневых позиций, стреляем как артиллерия. Цели различные - укрепы противника, техника, скопления личного состава, по-разному. Быстро подлететь, отстрелять, нанести максимальное количество поражений и уехать... Прорабатываем, прочищаем, как можем. Помогаем нашим пацанам, штурмовикам", - сказал он.

https://ria.ru/20240908/tank-1971346029.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, т-80, безопасность