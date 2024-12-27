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Моргулов рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 27.12.2024
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07:20 27.12.2024 (обновлено: 07:21 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sotrudnichestvo-1991585628.html
Моргулов рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества
Моргулов рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 27.12.2024
Моргулов рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества
Никакие действия недружественных сил не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:20:00+03:00
2024-12-27T07:21:00+03:00
в мире
россия
китай
игорь моргулов
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Никакие действия недружественных сил не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Никакие действия недружественных сил, которые открытым текстом заявляют о своих намерениях нанести вред благосостоянию наших народов, не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества", - заявил Моргулов. Он отметил, что "российско-китайское экономическое сотрудничество не только выстояло в весьма непростой ситуации, но и продолжает устойчиво развиваться". "Убежден, что в наступающем году мы сможем сообща добиться еще больших успехов", - указал посол.
https://ria.ru/20241227/morgulov-1991583492.html
https://ria.ru/20241227/kitaj-1991578339.html
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в мире, россия, китай, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Игорь Моргулов
Моргулов рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества

Моргулов: недружественные силы не остановят сотрудничество России и Китая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Никакие действия недружественных сил не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Никакие действия недружественных сил, которые открытым текстом заявляют о своих намерениях нанести вред благосостоянию наших народов, не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества", - заявил Моргулов.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Он отметил, что "российско-китайское экономическое сотрудничество не только выстояло в весьма непростой ситуации, но и продолжает устойчиво развиваться".
"Убежден, что в наступающем году мы сможем сообща добиться еще больших успехов", - указал посол.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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