https://ria.ru/20241227/sotrudnichestvo-1991585628.html

Моргулов рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества

Моргулов рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 27.12.2024

Моргулов рассказал о развитии российско-китайского сотрудничества

Никакие действия недружественных сил не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:20:00+03:00

2024-12-27T07:20:00+03:00

2024-12-27T07:21:00+03:00

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игорь моргулов

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Никакие действия недружественных сил не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Никакие действия недружественных сил, которые открытым текстом заявляют о своих намерениях нанести вред благосостоянию наших народов, не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества", - заявил Моргулов. Он отметил, что "российско-китайское экономическое сотрудничество не только выстояло в весьма непростой ситуации, но и продолжает устойчиво развиваться". "Убежден, что в наступающем году мы сможем сообща добиться еще больших успехов", - указал посол.

https://ria.ru/20241227/morgulov-1991583492.html

https://ria.ru/20241227/kitaj-1991578339.html

россия

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, игорь моргулов