Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ
RT: боец ВС РФ десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения
Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский доброволец с позывным Кузбасс из Кемеровской области десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения на Курском направлении. Его рассказ опубликован на сайте RT.
В статье отмечается, что дроны-разведчики противника обнаружили группу, в составе которой находился военный, и атаковали ее.
"Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и хохлятская речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землей и не шевелился", — сказал военный.
В статье отмечается, что дроны-разведчики противника обнаружили группу, в составе которой находился военный, и атаковали ее.
"Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и хохлятская речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землей и не шевелился", — сказал военный.
Он отметил, что когда украинцы проводили зачистку и прошли в паре метров от него, то сочли за покойника. Потом рядом с ним упала граната, но не взорвалась. По его словам, вокруг регулярно были украинские военные и шанса бежать не было. По ночам он питался шоколадом и остатками пайков из рюкзаков погибших товарищей, а пил из лужи.
В итоге Кузбассу удалось найти рацию и пауэрбанк для ее зарядки, он вышел на связь с сослуживцами. Они скинули ему координаты, по которым можно было ориентироваться, после чего боец дождался ночи и выдвинулся к своим.
Он добавил, что путь до места эвакуации занял десять часов, оттуда его забрали в полевой госпиталь.
В итоге Кузбассу удалось найти рацию и пауэрбанк для ее зарядки, он вышел на связь с сослуживцами. Они скинули ему координаты, по которым можно было ориентироваться, после чего боец дождался ночи и выдвинулся к своим.
Он добавил, что путь до места эвакуации занял десять часов, оттуда его забрали в полевой госпиталь.