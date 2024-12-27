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Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 27.12.2024 (обновлено: 17:50 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/soldat-1991678993.html
Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ
Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ
Российский доброволец с позывным Кузбасс из Кемеровской области десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения на Курском направлении. Его... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:27:00+03:00
2024-12-27T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский доброволец с позывным Кузбасс из Кемеровской области десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения на Курском направлении. Его рассказ опубликован на сайте RT. В статье отмечается, что дроны-разведчики противника обнаружили группу, в составе которой находился военный, и атаковали ее."Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и хохлятская речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землей и не шевелился", — сказал военный.Он отметил, что когда украинцы проводили зачистку и прошли в паре метров от него, то сочли за покойника. Потом рядом с ним упала граната, но не взорвалась. По его словам, вокруг регулярно были украинские военные и шанса бежать не было. По ночам он питался шоколадом и остатками пайков из рюкзаков погибших товарищей, а пил из лужи. В итоге Кузбассу удалось найти рацию и пауэрбанк для ее зарядки, он вышел на связь с сослуживцами. Они скинули ему координаты, по которым можно было ориентироваться, после чего боец дождался ночи и выдвинулся к своим.Он добавил, что путь до места эвакуации занял десять часов, оттуда его забрали в полевой госпиталь.
https://ria.ru/20241217/kurakhovo-1989587349.html
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вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина
Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ

RT: боец ВС РФ десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский доброволец с позывным Кузбасс из Кемеровской области десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения на Курском направлении. Его рассказ опубликован на сайте RT.

В статье отмечается, что дроны-разведчики противника обнаружили группу, в составе которой находился военный, и атаковали ее.

"Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и хохлятская речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землей и не шевелился", — сказал военный.
Он отметил, что когда украинцы проводили зачистку и прошли в паре метров от него, то сочли за покойника. Потом рядом с ним упала граната, но не взорвалась. По его словам, вокруг регулярно были украинские военные и шанса бежать не было. По ночам он питался шоколадом и остатками пайков из рюкзаков погибших товарищей, а пил из лужи.

В итоге Кузбассу удалось найти рацию и пауэрбанк для ее зарядки, он вышел на связь с сослуживцами. Они скинули ему координаты, по которым можно было ориентироваться, после чего боец дождался ночи и выдвинулся к своим.

Он добавил, что путь до места эвакуации занял десять часов, оттуда его забрали в полевой госпиталь.
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