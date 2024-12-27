https://ria.ru/20241227/soldat-1991678993.html

Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ

Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024

Боец ВС России рассказал, как десять дней выходил из окружения ВСУ

Российский доброволец с позывным Кузбасс из Кемеровской области десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения на Курском направлении. Его... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:27:00+03:00

2024-12-27T14:27:00+03:00

2024-12-27T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский доброволец с позывным Кузбасс из Кемеровской области десять дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения на Курском направлении. Его рассказ опубликован на сайте RT. В статье отмечается, что дроны-разведчики противника обнаружили группу, в составе которой находился военный, и атаковали ее."Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и хохлятская речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землей и не шевелился", — сказал военный.Он отметил, что когда украинцы проводили зачистку и прошли в паре метров от него, то сочли за покойника. Потом рядом с ним упала граната, но не взорвалась. По его словам, вокруг регулярно были украинские военные и шанса бежать не было. По ночам он питался шоколадом и остатками пайков из рюкзаков погибших товарищей, а пил из лужи. В итоге Кузбассу удалось найти рацию и пауэрбанк для ее зарядки, он вышел на связь с сослуживцами. Они скинули ему координаты, по которым можно было ориентироваться, после чего боец дождался ночи и выдвинулся к своим.Он добавил, что путь до места эвакуации занял десять часов, оттуда его забрали в полевой госпиталь.

https://ria.ru/20241217/kurakhovo-1989587349.html

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вооруженные силы рф, украина