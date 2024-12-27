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Собянин рассказал о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску - РИА Новости, 27.12.2024
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10:40 27.12.2024 (обновлено: 10:41 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sobjanin-1991616459.html
Собянин рассказал о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску
Собянин рассказал о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску - РИА Новости, 27.12.2024
Собянин рассказал о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года было восстановлено и отремонтировано свыше 4,2 тысячи объектов в Донецке и Луганске, в этом году к... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:40:00+03:00
2024-12-27T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года было восстановлено и отремонтировано свыше 4,2 тысячи объектов в Донецке и Луганске, в этом году к отопительному сезону подготовили 238 котельных и 910 километров тепловых сетей. "С 2022 года мы оказываем огромную помощь городам-побратимам Донецку и Луганску. За три года силами городских служб было восстановлено и отремонтировано свыше 4,2 тысячи объектов, в том числе порядка 1,9 тысячи многоквартирных домов и более 200 социальных объектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, МФЦ и домов культуры", - написал Собянин в своем личном блоге. Он добавил, что нормальные дороги и комфортные автобусы на улицах Донецка и Луганска являются вкладом Москвы. "И что крайне важно – уже три зимы подряд московские коммунальщики помогают обеспечивать тепло и свет в домах Донецка и Луганска. Только в этом году мы подготовили к отопительному сезону 238 котельных и 910 километров тепловых сетей. Круглый год на месте работают наши аварийные бригады", - уточнил мэр. В этом году специалисты привели в порядок проспект Ильича в Донецке и улицу Оборонная в Луганске, и три общественных пространства: сквер имени Героев Великой Отечественной войны в Луганске, парк имени Горького и территорию, прилегающую к стадиону "Шахтер" в Донецке. "Почти три года Россия ведет борьбу за независимость и суверенитет. Не только солдаты на линии боевого соприкосновения, но и гражданские: работники промышленности, строители, врачи, инженеры, дорожники, водители, учителя, артисты – вносят свой вклад в общее дело", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20241011/donetsk-1977554968.html
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донецк, луганск, москва, сергей собянин
Донецк, Луганск, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску

Собянин: в Донецке и Луганске отремонтировали более 4,2 тысячи объектов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года было восстановлено и отремонтировано свыше 4,2 тысячи объектов в Донецке и Луганске, в этом году к отопительному сезону подготовили 238 котельных и 910 километров тепловых сетей.
"С 2022 года мы оказываем огромную помощь городам-побратимам Донецку и Луганску. За три года силами городских служб было восстановлено и отремонтировано свыше 4,2 тысячи объектов, в том числе порядка 1,9 тысячи многоквартирных домов и более 200 социальных объектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, МФЦ и домов культуры", - написал Собянин в своем личном блоге.
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Он добавил, что нормальные дороги и комфортные автобусы на улицах Донецка и Луганска являются вкладом Москвы. "И что крайне важно – уже три зимы подряд московские коммунальщики помогают обеспечивать тепло и свет в домах Донецка и Луганска. Только в этом году мы подготовили к отопительному сезону 238 котельных и 910 километров тепловых сетей. Круглый год на месте работают наши аварийные бригады", - уточнил мэр.
В этом году специалисты привели в порядок проспект Ильича в Донецке и улицу Оборонная в Луганске, и три общественных пространства: сквер имени Героев Великой Отечественной войны в Луганске, парк имени Горького и территорию, прилегающую к стадиону "Шахтер" в Донецке.
"Почти три года Россия ведет борьбу за независимость и суверенитет. Не только солдаты на линии боевого соприкосновения, но и гражданские: работники промышленности, строители, врачи, инженеры, дорожники, водители, учителя, артисты – вносят свой вклад в общее дело", - добавил Собянин.
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ДонецкЛуганскМоскваСергей Собянин
 
 
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