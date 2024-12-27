Собянин рассказал о помощи Москвы городам-побратимам Донецку и Луганску
Собянин: в Донецке и Луганске отремонтировали более 4,2 тысячи объектов
Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года было восстановлено и отремонтировано свыше 4,2 тысячи объектов в Донецке и Луганске, в этом году к отопительному сезону подготовили 238 котельных и 910 километров тепловых сетей.
"С 2022 года мы оказываем огромную помощь городам-побратимам Донецку и Луганску. За три года силами городских служб было восстановлено и отремонтировано свыше 4,2 тысячи объектов, в том числе порядка 1,9 тысячи многоквартирных домов и более 200 социальных объектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, МФЦ и домов культуры", - написал Собянин в своем личном блоге.
Он добавил, что нормальные дороги и комфортные автобусы на улицах Донецка и Луганска являются вкладом Москвы. "И что крайне важно – уже три зимы подряд московские коммунальщики помогают обеспечивать тепло и свет в домах Донецка и Луганска. Только в этом году мы подготовили к отопительному сезону 238 котельных и 910 километров тепловых сетей. Круглый год на месте работают наши аварийные бригады", - уточнил мэр.
В этом году специалисты привели в порядок проспект Ильича в Донецке и улицу Оборонная в Луганске, и три общественных пространства: сквер имени Героев Великой Отечественной войны в Луганске, парк имени Горького и территорию, прилегающую к стадиону "Шахтер" в Донецке.
"Почти три года Россия ведет борьбу за независимость и суверенитет. Не только солдаты на линии боевого соприкосновения, но и гражданские: работники промышленности, строители, врачи, инженеры, дорожники, водители, учителя, артисты – вносят свой вклад в общее дело", - добавил Собянин.
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