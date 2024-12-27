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Словакия сообщала Украине о готовности помочь в урегулировании конфликта
Словакия сообщала Украине о готовности помочь в урегулировании конфликта - РИА Новости, 27.12.2024
Словакия сообщала Украине о готовности помочь в урегулировании конфликта
Словакия сообщала Украине о готовности предоставить площадку для переговоров с Россией, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар в соцсети Facebook*. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:11:00+03:00
2024-12-27T11:11:00+03:00
2024-12-27T14:55:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Словакия сообщала Украине о готовности предоставить площадку для переговоров с Россией, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар в соцсети Facebook*. "Словацкая дипломатия готова таким образом активно посодействовать мирному процессу, о такой возможности мы сообщили также украинским партнерам на совместном заседании словацкого кабмина и украинского правительства в начале октября 2024 года в Ужгороде", — написал он. В начале декабря президент Словакии Петер Пеллегрини подтверждал готовность Братиславы стать площадкой для начала переговоров о мире на Украине. А российский лидер Владимир Путин накануне заявил журналистам, что о том же говорил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на их встрече 22 декабря. По словам Путина, Россия не против того, чтобы Словакия выступила в такой роли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20241006/konflikt-1976616612.html
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в мире, украина, словакия, россия, владимир путин, роберт фицо, петер пеллегрини
В мире, Украина, Словакия, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини
Словакия сообщала Украине о готовности помочь в урегулировании конфликта
Глава МИД Бланар: Словакия готова предоставить Украине площадку для переговоров