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В Шереметьево усилили меры безопасности - РИА Новости, 27.12.2024
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15:24 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/sheremetevo-1991693968.html
В Шереметьево усилили меры безопасности
В Шереметьево усилили меры безопасности - РИА Новости, 27.12.2024
В Шереметьево усилили меры безопасности
Международный аэропорт Шереметьево ввёл дополнительные меры безопасности, сообщила авиагавань. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:24:00+03:00
2024-12-27T15:24:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Международный аэропорт Шереметьево ввёл дополнительные меры безопасности, сообщила авиагавань. "Международный аэропорт Шереметьево продолжает работу в условиях усиленных мер безопасности, реализуемых во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными ведомствами", - заявили в аэропорту. Там добавили, что усилена охрана объектов, расположенных в непосредственном окружении аэропорта (вне контролируемой зоны). В частности, постовые наряды, несущие службу на объектах, были дополнительно проинструктированы и вооружены. Авиагавань попросила пассажиров не брать с собой в полёт запрещённые предметы, проявлять понимание, внимание и бдительность, а также оказывать всестороннее содействие сотрудникам аэропорта при прохождении контрольных и предполётных процедур. Шереметьево (АО "МАШ") - один из крупнейших российских аэропортов по количеству регулярных международных перевозок. Там базируется крупнейший национальный авиаперевозчик: компания "Аэрофлот - Российские авиалинии".
https://ria.ru/20241226/aeroport-1991487917.html
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шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество
Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Общество
В Шереметьево усилили меры безопасности

В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Международный аэропорт Шереметьево ввёл дополнительные меры безопасности, сообщила авиагавань.
"Международный аэропорт Шереметьево продолжает работу в условиях усиленных мер безопасности, реализуемых во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными ведомствами", - заявили в аэропорту.
Там добавили, что усилена охрана объектов, расположенных в непосредственном окружении аэропорта (вне контролируемой зоны). В частности, постовые наряды, несущие службу на объектах, были дополнительно проинструктированы и вооружены.
Авиагавань попросила пассажиров не брать с собой в полёт запрещённые предметы, проявлять понимание, внимание и бдительность, а также оказывать всестороннее содействие сотрудникам аэропорта при прохождении контрольных и предполётных процедур.
Шереметьево (АО "МАШ") - один из крупнейших российских аэропортов по количеству регулярных международных перевозок. Там базируется крупнейший национальный авиаперевозчик: компания "Аэрофлот - Российские авиалинии".
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