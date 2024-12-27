https://ria.ru/20241227/sanktsii-1991694662.html
Польша разработает новые санкции против России, пишут СМИ
Польша разработает новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2024
Польша разработает новые санкции против России, пишут СМИ
Польша, которая станет председателем ЕС с января следующего года, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые максимально широкие санкции по... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:26:00+03:00
2024-12-27T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Польша, которая станет председателем ЕС с января следующего года, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые максимально широкие санкции по отношению к сжиженному природному газу (СПГ) и атомной отрасли России, утверждает издание Politico. В материале издания указано, что премьер Польши Дональд Туск давно призывал к более жестким санкциям против России. Отмечается, что в преддверии председательства Польши в Совете Европы Туск дал понять, что он хочет "поднять барьеры для импорта" в ЕС российского СПГ, а также нацелиться на ядерные технологии и цепочку поставок топлива. Издание подчеркивает, что теперь "дверь к ужесточению мер" против России может быть открыта. "Варшава... надеется использовать свою очередь для управления политической повесткой дня ЕС, чтобы пролить свет на то, сколько топлива блок все еще импортирует, и начать новый крестовый поход против импорта сжиженного природного газа и атомной энергии", - сообщает газета. Как добавляется в статье, европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен пообещал представить в первом квартале 2025 года "дорожную карту" по постепенному отказу от российского СПГ. "Это (дорожная карта - ред.) может включать как СПГ, так и ядерное топливо", - уточнило издание, ссылаясь на документы, к которым оно получило доступ. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, ранее в октябре писало агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html
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россия, польша, дональд туск, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Польша, Дональд Туск, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Польша разработает новые санкции против России, пишут СМИ
Politico: Польша разработает новые санкции против СПГ и атомной отрасли России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Польша, которая станет председателем ЕС с января следующего года, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые максимально широкие санкции по отношению к сжиженному природному газу (СПГ) и атомной отрасли России, утверждает издание Politico.
В материале издания указано, что премьер Польши Дональд Туск
давно призывал к более жестким санкциям против России
. Отмечается, что в преддверии председательства Польши в Совете Европы
Туск дал понять, что он хочет "поднять барьеры для импорта" в ЕС
российского СПГ, а также нацелиться на ядерные технологии и цепочку поставок топлива. Издание подчеркивает, что теперь "дверь к ужесточению мер" против России может быть открыта.
"Варшава... надеется использовать свою очередь для управления политической повесткой дня ЕС, чтобы пролить свет на то, сколько топлива блок все еще импортирует, и начать новый крестовый поход против импорта сжиженного природного газа и атомной энергии", - сообщает газета.
Как добавляется в статье, европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен пообещал представить в первом квартале 2025 года "дорожную карту" по постепенному отказу от российского СПГ.
"Это (дорожная карта - ред.) может включать как СПГ, так и ядерное топливо", - уточнило издание, ссылаясь на документы, к которым оно получило доступ.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, ранее в октябре писало агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.