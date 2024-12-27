https://ria.ru/20241227/sanktsii-1991694662.html

Польша разработает новые санкции против России, пишут СМИ

Польша разработает новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2024

Польша разработает новые санкции против России, пишут СМИ

Польша, которая станет председателем ЕС с января следующего года, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые максимально широкие санкции по... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:26:00+03:00

2024-12-27T15:26:00+03:00

2024-12-27T15:26:00+03:00

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польша

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Польша, которая станет председателем ЕС с января следующего года, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые максимально широкие санкции по отношению к сжиженному природному газу (СПГ) и атомной отрасли России, утверждает издание Politico. В материале издания указано, что премьер Польши Дональд Туск давно призывал к более жестким санкциям против России. Отмечается, что в преддверии председательства Польши в Совете Европы Туск дал понять, что он хочет "поднять барьеры для импорта" в ЕС российского СПГ, а также нацелиться на ядерные технологии и цепочку поставок топлива. Издание подчеркивает, что теперь "дверь к ужесточению мер" против России может быть открыта. "Варшава... надеется использовать свою очередь для управления политической повесткой дня ЕС, чтобы пролить свет на то, сколько топлива блок все еще импортирует, и начать новый крестовый поход против импорта сжиженного природного газа и атомной энергии", - сообщает газета. Как добавляется в статье, европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен пообещал представить в первом квартале 2025 года "дорожную карту" по постепенному отказу от российского СПГ. "Это (дорожная карта - ред.) может включать как СПГ, так и ядерное топливо", - уточнило издание, ссылаясь на документы, к которым оно получило доступ. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, ранее в октябре писало агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". Сейчас РФ обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.

https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html

https://ria.ru/20241222/zapad-1990717664.html

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россия, польша, дональд туск, евросоюз, еврокомиссия, в мире