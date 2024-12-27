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Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 27.12.2024
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08:19 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/samolet-1991588756.html
Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром
Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 27.12.2024
Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром
Направляющийся в аэропорт Казани рейс из Красноярска по решению командира самолёта перенаправлен на запасной аэродром Бегишево, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:19:00+03:00
2024-12-27T08:19:00+03:00
казань
красноярск
стамбул
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников в казани
общество
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Направляющийся в аэропорт Казани рейс из Красноярска по решению командира самолёта перенаправлен на запасной аэродром Бегишево, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта. Ранее Росавиация сообщила, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Из онлайн-табло аэропорта Казани следует, что на вылет задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву, на вылет и прилёт перенесено время 12 авиарейсов. "Направляющийся в аэропорт "Казань" рейс из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево", - сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского аэропорта. Собеседник отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта. К услугам пассажиров с детьми комнаты матери и ребёнка в аэропорту.
https://ria.ru/20241227/volgograd-1991587482.html
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РИА Новости
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казань, красноярск, стамбул, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, общество
Казань, Красноярск, Стамбул, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников в Казани, Общество
Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром

Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Направляющийся в аэропорт Казани рейс из Красноярска по решению командира самолёта перенаправлен на запасной аэродром Бегишево, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта.
Ранее Росавиация сообщила, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Из онлайн-табло аэропорта Казани следует, что на вылет задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву, на вылет и прилёт перенесено время 12 авиарейсов.
"Направляющийся в аэропорт "Казань" рейс из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево", - сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского аэропорта.
Собеседник отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта. К услугам пассажиров с детьми комнаты матери и ребёнка в аэропорту.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты
07:55
 
КазаньКрасноярскСтамбулФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Атака беспилотников в КазаниОбщество
 
 
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