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Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром

Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром - РИА Новости, 27.12.2024

Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на запасной аэродром

Направляющийся в аэропорт Казани рейс из Красноярска по решению командира самолёта перенаправлен на запасной аэродром Бегишево, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T08:19:00+03:00

2024-12-27T08:19:00+03:00

2024-12-27T08:19:00+03:00

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красноярск

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атака беспилотников в казани

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УФА, 27 дек - РИА Новости. Направляющийся в аэропорт Казани рейс из Красноярска по решению командира самолёта перенаправлен на запасной аэродром Бегишево, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта. Ранее Росавиация сообщила, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Из онлайн-табло аэропорта Казани следует, что на вылет задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву, на вылет и прилёт перенесено время 12 авиарейсов. "Направляющийся в аэропорт "Казань" рейс из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево", - сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского аэропорта. Собеседник отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта. К услугам пассажиров с детьми комнаты матери и ребёнка в аэропорту.

https://ria.ru/20241227/volgograd-1991587482.html

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казань, красноярск, стамбул, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, общество