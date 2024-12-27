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На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России - РИА Новости, 27.12.2024
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09:19 27.12.2024 (обновлено: 11:22 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sahalin-1991592100.html
На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России
На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России - РИА Новости, 27.12.2024
На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России
Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины, по заданию которой он ездил в Белгородскую область РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:19:00+03:00
2024-12-27T11:22:00+03:00
происшествия
россия
украина
сахалин
служба безопасности украины
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 дек – РИА Новости. Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины, по заданию которой он ездил в Белгородскую область собирать сведения о ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области. "На конфиденциальной основе он установил контакт в сети интернет с представителем службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных силах России. С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область", - говорится в сообщении. Следственный отдел УФСБ региона возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Мерой пресечения в отношении сахалинца избрано заключение под стражу. По данным ведомства, мужчина пересылал собранную информацию сотруднику СБУ через мессенджеры.
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происшествия, россия, украина, сахалин, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Сахалин, Служба безопасности Украины
На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России

ФСБ задержала жителя Сахалина, собиравшего информацию о ВС России по заданию СБУ

© УФСБ России по Сахалинской областиЗадержание жителя Сахалина, собиравшего информацию о ВС России по заданию СБУ
Задержание жителя Сахалина, собиравшего информацию о ВС России по заданию СБУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© УФСБ России по Сахалинской области
Задержание жителя Сахалина, собиравшего информацию о ВС России по заданию СБУ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 дек – РИА Новости. Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины, по заданию которой он ездил в Белгородскую область собирать сведения о ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области.
«
"На конфиденциальной основе он установил контакт в сети интернет с представителем службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных силах России. С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область", - говорится в сообщении.
Следственный отдел УФСБ региона возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Мерой пресечения в отношении сахалинца избрано заключение под стражу.
По данным ведомства, мужчина пересылал собранную информацию сотруднику СБУ через мессенджеры.
Задержание жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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