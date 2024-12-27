На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России
ФСБ задержала жителя Сахалина, собиравшего информацию о ВС России по заданию СБУ
© УФСБ России по Сахалинской областиЗадержание жителя Сахалина, собиравшего информацию о ВС России по заданию СБУ
© УФСБ России по Сахалинской области
Задержание жителя Сахалина, собиравшего информацию о ВС России по заданию СБУ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 дек – РИА Новости. Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины, по заданию которой он ездил в Белгородскую область собирать сведения о ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области.
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"На конфиденциальной основе он установил контакт в сети интернет с представителем службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных силах России. С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область", - говорится в сообщении.
Следственный отдел УФСБ региона возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Мерой пресечения в отношении сахалинца избрано заключение под стражу.
По данным ведомства, мужчина пересылал собранную информацию сотруднику СБУ через мессенджеры.