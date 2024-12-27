https://ria.ru/20241227/sahalin-1991592100.html

На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России

На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России - РИА Новости, 27.12.2024

На Сахалине задержали мужчину, собиравшего для СБУ сведения о ВС России

Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины, по заданию которой он ездил в Белгородскую область РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T09:19:00+03:00

2024-12-27T09:19:00+03:00

2024-12-27T11:22:00+03:00

происшествия

россия

украина

сахалин

служба безопасности украины

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 дек – РИА Новости. Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины, по заданию которой он ездил в Белгородскую область собирать сведения о ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области. "На конфиденциальной основе он установил контакт в сети интернет с представителем службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных силах России. С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область", - говорится в сообщении. Следственный отдел УФСБ региона возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Мерой пресечения в отношении сахалинца избрано заключение под стражу. По данным ведомства, мужчина пересылал собранную информацию сотруднику СБУ через мессенджеры.

https://ria.ru/20241217/krym-1989607140.html

россия

украина

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, сахалин, служба безопасности украины