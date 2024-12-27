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В США запаниковали из-за одного факта о России - РИА Новости, 27.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 27.12.2024 (обновлено: 14:55 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/rossiya-1991686491.html
В США запаниковали из-за одного факта о России
В США запаниковали из-за одного факта о России - РИА Новости, 27.12.2024
В США запаниковали из-за одного факта о России
Россия значительно нарастила военный потенциал после начала специальной военной операции на Украине, пишет американский журнал The National Interest. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:51:00+03:00
2024-12-27T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия значительно нарастила военный потенциал после начала специальной военной операции на Украине, пишет американский журнал The National Interest."Вопреки своей первоначальной цели, эскалация со стороны западных держав не привела к ослаблению российских вооруженных сил. Напротив, конфликт, обостренный и затянувшийся из-за западной помощи, привел к превращению огромного скрытого потенциала России в ощутимую военную мощь", — говорится в публикации.Отмечается, что на сегодняшний день Москва обладает передовыми разработки в области гиперзвуковых ракет, высокоточных боеприпасов, противоракетной обороны, а также беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы."По всем показателям военный потенциал России вырос, тогда как у Украины он постепенно ослабевает", — заключили в статье.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
В США запаниковали из-за одного факта о России

TNI: военная мощь России значительно выросла после начала конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия значительно нарастила военный потенциал после начала специальной военной операции на Украине, пишет американский журнал The National Interest.
"Вопреки своей первоначальной цели, эскалация со стороны западных держав не привела к ослаблению российских вооруженных сил. Напротив, конфликт, обостренный и затянувшийся из-за западной помощи, привел к превращению огромного скрытого потенциала России в ощутимую военную мощь", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Россия едва не совершила самоубийственную ошибку
08:00
Отмечается, что на сегодняшний день Москва обладает передовыми разработки в области гиперзвуковых ракет, высокоточных боеприпасов, противоракетной обороны, а также беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.
«
"По всем показателям военный потенциал России вырос, тогда как у Украины он постепенно ослабевает", — заключили в статье.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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