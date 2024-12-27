https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html

Нового Минска не будет: Россия открывает второй фронт

Нового Минска не будет: Россия открывает второй фронт - РИА Новости, 27.12.2024

Нового Минска не будет: Россия открывает второй фронт

В тысячелетней истории нашей страны бывали блестяще выигранные войны, завершавшиеся невнятным или откровенно неудачным для нас миром. Важно не допустить такой... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T08:00:00+03:00

2024-12-27T08:00:00+03:00

2024-12-27T08:01:00+03:00

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украина

аналитика

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В тысячелетней истории нашей страны бывали блестяще выигранные войны, завершавшиеся невнятным или откровенно неудачным для нас миром. Важно не допустить такой исход для современного противостояния России и Запада — поэтому боевые действия с неизбежностью примут новый формат и развернутся за столом переговоров. Можно сказать, что открывается второй фронт — дипломатический, там будут и свои засады, и свои победы.Отточенные формулировки министра иностранных дел — это то оружие, которым будут сражаться наши дипломаты. Недаром с таким интересом слушали и у нас, и за океаном пресс-конференцию Сергея Лаврова для отечественных и иностранных журналистов.Всем интересно знать: чего требует Россия? Где она остановится? Между чем и чем придется выбирать Киеву — тихой сдачей или откровенной капитуляцией? Самое главное было сказано сразу: нам не нужно временное перемирие с Украиной. Мы слишком хорошо видим, что ВСУ еле дышат и им срочно необходима пауза в боевых действиях. Западные хозяева их подлечат, потренируют, укрепят и вновь бросят на Россию.Основа нашей переговорной позиции была сформулирована еще в Стамбуле, потом специально повторена президентом в июне этого года. Сергей Лавров подтвердил, что тут ничего не меняется: нейтральный статус Украины, восстановление в правах русского языка, церкви и культуры, признание реалий на земле, подкрепленных волеизъявлением жителей Новороссии.У России есть искренние друзья, которые несколько раз выдвигали свои предложения по мирному урегулированию. Они апеллировали к принципу территориальной целостности государств, закрепленному в Уставе ООН. Среди авторов таких предложений были, к примеру, Китай и Бразилия.Сергей Лавров разъяснил позицию России по этому вопросу — ведь он касается судеб десятков миллионов людей. В Уставе ООН специально отмечена не только территориальная целостность, но и право народов на самоопределение — в том случае, если их правительства не выражают волю большинства.Киевский нацистский режим — это западные марионетки. Они не просто "не выражают волю" народа — они этот народ регулярно обстреливают, бомбят и уничтожают. Они не дают людям говорить и учиться на родном языке. Они уничтожают их исконную веру и стирают историческую память. Они пытают и убивают несогласных.Чем, по сути, современный киевский режим отличается от гитлеровской оккупации Украины? Разве что при Гитлере не было гей-парадов.Естественно, что жители Крыма и Новороссии восстали против этого оккупационного режима. Они ведут против него освободительную войну — примерно так же боролись с колонизаторами страны Глобального Юга после Второй мировой войны.Естественным было для них и проведение референдумов о присоединении к России — наша страна защищает их от полного физического истребления.Освобождение десятков стран от западного колониализма было бы невозможно без права народов на самоопределение, зафиксированного в Уставе ООН. К этому принципу и будут апеллировать наши дипломаты.Россия готова обсуждать не перемирие, а исключительно прочный и долгосрочный мир. Он может быть найден, только если будут ликвидированы две основные первопричины всего конфликта. Это расширение НАТО на восток (и тут мы рассчитываем на комплексное решение проблемы неделимой европейской безопасности), а также несоблюдение прав русского населения Украины. Никакие другие варианты не пройдут.Господину Келлогу, который в новой вашингтонской администрации будет играть роль спецпосланника по вопросам России и Украины, было отдельно доведено, что Москва хорошо помнит судьбу Минских соглашений.Тогда западные лидеры опозорились на весь свет, надавав обязательств, ничего не выполнив, а потом откровенно признавшись, что ничего выполнять и не собирались. Это надолго обнулило репутацию западных переговорщиков в глазах мирового большинства. Значит, на этот раз Москва позаботится о жестких гарантиях мирного договора.Порассуждаем от себя — что вообще способно гарантировать соблюдение любых договоренностей? Силовые ресурсы страны, ничего больше. За время СВО российская армия показала себя самой сильной в мире, российская экономика продемонстрировала невиданную устойчивость. Поэтому сегодня — в отличие от 2014 года, когда мы не были готовы ни к санкциям, ни к серьезным продолжительным боевым действиям, — у нас есть все возможности гарантировать все подписанные документы.В отличие от западных контрагентов, которые фонтанируют идеями переговоров, виляют, вбрасывают то и это и тут же отрекаются от собственных слов, Москва выдвигает свои требования решительно и однозначно. Надо было видеть, насколько внушительно выглядел Сергей Лавров на пресс-конференции, как весомо падало каждое его слово. Это был истинный представитель великой державы, вежливо и неумолимо выдвигающий противнику условия капитуляции.

https://ria.ru/20241226/tramp-1991422788.html

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html

https://ria.ru/20241226/lavrov-1991409077.html

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